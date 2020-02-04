MAHMURE ÖZEL
Shakira’nın Super Bowl Sahne Kostümleri
Shakira, ikonik seksiliğini Super Bowl sahnesine getirdi! Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Super Bowl gecesinde Jennifer Lopez ile sahne alan Shakira devre arasında yaptığı şovlarla herkesi büyüledi. İşte Shakira'nın Super Bowl sahne kostümleri...
İlk yarı şovunu Jennifer Lopez ile paylaşan Shakira, saçlarını dalgalı yaptırdı. Doğal, parlak yüz makyajına sıcak tonlu göz farı ile uyum sağlayarak kusursuz tenini ekranda sergiledi.
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