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GeriÜnlü Kombinleri Shakira’nın Super Bowl Sahne Kostümleri
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Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Shakira’nın Super Bowl Sahne Kostümleri

Shakira, ikonik seksiliğini Super Bowl sahnesine getirdi! Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Super Bowl gecesinde Jennifer Lopez ile sahne alan Shakira devre arasında yaptığı şovlarla herkesi büyüledi. İşte Shakira'nın Super Bowl sahne kostümleri...

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Doğum gününe denk gelen Super Bowl gecesinde ünlü şarkıcı devre arasında üç farklı kostüm giydi.

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43 yaşındaki Kolombiyalı süperstar, ‘’Hips Don’t Lie’’ ve ‘’She Wolf’ şarkılarını söyledi ve hatta kısa bir süre davul çaldı.

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İlk yarı şovunu Jennifer Lopez ile paylaşan Shakira, saçlarını dalgalı yaptırdı. Doğal, parlak yüz makyajına sıcak tonlu göz farı ile uyum sağlayarak kusursuz tenini ekranda sergiledi.

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Sahneden kısa bir mola verdikten sonra Shakira daha sonra geri geldi, bu sefer sallantılı boncuklu şortu, onunla aynı saçaklı bir üst ile geri döndü.

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Görünüşünü tamamlamak için bir çift ışıltılı altın spor ayakkabı giyen Shakira, kombinini nispeten konforlu hale getirdi.

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Shakira, Super Bowl öncesi Lopez ile bir basın toplantısı düzenledi ve burada ilk yarıda gösteri yapmanın ne kadar önemli olduğunu konuştu.

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Latin şarkıcı, “Bu, her şeyin nasıl mümkün olduğuna dair elle tutulur bir örnek” dedi.

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Shakira şöyle devam etti: “Orada bu kadar çok insanı temsil etmekten gerçekten onur duyuyorum. Kadınlar, Latinler ve her yaştan insan. Sanırım J.Lo ve ben burada yaş, ırk, arka plan hakkındaki paradigmaları yeniden tanımlıyoruz.

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Nereden geldiğiniz, kaç yaşında olduğunuz önemli değil… önemli olan ne söylemeniz gerektiğidir. Ve biz buradayız ve söyleyecek çok şeyimiz var. ”

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Fotoğraflar: AFP, REU

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