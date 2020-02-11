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GeriAşk Sevgililer Günü'nde Dinleyebileceğiniz 11 Romantik Şarkı
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Sevgililer Günü'nde Dinleyebileceğiniz 11 Romantik Şarkı
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Sevgililer Günü'nde Dinleyebileceğiniz 11 Romantik Şarkı

Sevgililer Günü geldi çattı! O güne anlam yükleyin ya da yüklemeyin, sevgiliniz olsun ya da olmasın; bu durum naif ve romantik şarkılar dinlemenize engel değil. Sizin için romantik ve aşk dolu şarkı listesi hazırladık. İşte müzik listenize eklemeniz gereken 11 romantik şarkı...

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1Scott Helman - Bungalov

Scott Helman - Bungalov

Tatlı ve romantik şarkıları seviyorsanız bu şarkıyı kesinlikle dinlemeniz gerekiyor.

2Travis - Closer

Travis - Closer

Bir ilişkinin başlangıcı için oldukça güzel, dinledikçe sizi alıp götürecek naif bir şarkı.

3Damien Rice – Delicate

Damien Rice – Delicate

Olmayacak bir aşkın gönül yarasını anlatan bu şarkıyı kesinlikle dinlemelisiniz. Coşkuyla dinleyeceğiniz şarkıda kendinizi bulurken bir yandan da kendinizden geçeceksiniz.

4Gob – Banshee Song

Gob – Banshee Song

Şarkının sözleri ve video klibi her ne kadar karanlık olsa da oldukça derin anlamlar barındıran bir şarkı.

5Angels & Airwaves – Everythings Magic

Angels & Airwaves – Everything's Magic

Aşkın başlangıcını anlatan harika bir şarkı dinlemeye ne dersiniz?

6Band Of Horses – No One’s Gonna Love You

Band Of Horses – No One’s Gonna Love You

Aşkta her zaman bir tarafın daha çok sevdiğine vurgu yapan bu şarkıyı dinlerken aşkın inişlerini ve çıkışlarını anlayacaksınız.

7Wilco – I Must Be High

Wilco – I Must Be High

Peki sizi mutlu ve iyi hissettirecek bir aşk şarkısına ne dersiniz?

8Death Cab For Cutie – I Will Follow You Into The Dark

Death Cab For Cutie – I Will Follow You Into The Dark

Derin anlamlar içeren bu şarkıyı dinlerken duygularınızı bastıramayacaksınız.

9Kate Nash – Pumpkin Soup

Kate Nash – Pumpkin Soup

Aşkın başlangıcını anlatan bu şarkıyı dinlerken çok seveceksiniz.

10Mr. Little Jeans – Rescue Song

Mr. Little Jeans – Rescue Song

Sözleri oldukça farklı olan bu şarkı oldukça tatlı bir aşk hikayesini anlatıyor.

11Aimee Mann – Save Me

Aimee Mann – Save Me

Oldukça anlamlı sözcüklerin kullanıldığı bu şarkıyı çok seveceksiniz.

Fotoğraflar: Alamy

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