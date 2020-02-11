Sevgililer Günü'nde Dinleyebileceğiniz 11 Romantik Şarkı
Sevgililer Günü geldi çattı! O güne anlam yükleyin ya da yüklemeyin, sevgiliniz olsun ya da olmasın; bu durum naif ve romantik şarkılar dinlemenize engel değil. Sizin için romantik ve aşk dolu şarkı listesi hazırladık. İşte müzik listenize eklemeniz gereken 11 romantik şarkı...
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1
Scott Helman - Bungalov
Tatlı ve romantik şarkıları seviyorsanız bu şarkıyı kesinlikle dinlemeniz gerekiyor.
2
Travis - Closer
Bir ilişkinin başlangıcı için oldukça güzel, dinledikçe sizi alıp götürecek naif bir şarkı.
3
Damien Rice – Delicate
Olmayacak bir aşkın gönül yarasını anlatan bu şarkıyı kesinlikle dinlemelisiniz. Coşkuyla dinleyeceğiniz şarkıda kendinizi bulurken bir yandan da kendinizden geçeceksiniz.
4
Gob – Banshee Song
Şarkının sözleri ve video klibi her ne kadar karanlık olsa da oldukça derin anlamlar barındıran bir şarkı.
5
Angels & Airwaves – Everything's Magic
Aşkın başlangıcını anlatan harika bir şarkı dinlemeye ne dersiniz?
6
Band Of Horses – No One’s Gonna Love You
Aşkta her zaman bir tarafın daha çok sevdiğine vurgu yapan bu şarkıyı dinlerken aşkın inişlerini ve çıkışlarını anlayacaksınız.
7
Wilco – I Must Be High
Peki sizi mutlu ve iyi hissettirecek bir aşk şarkısına ne dersiniz?
8
Death Cab For Cutie – I Will Follow You Into The Dark
Derin anlamlar içeren bu şarkıyı dinlerken duygularınızı bastıramayacaksınız.
9
Kate Nash – Pumpkin Soup
Aşkın başlangıcını anlatan bu şarkıyı dinlerken çok seveceksiniz.
10
Mr. Little Jeans – Rescue Song
Sözleri oldukça farklı olan bu şarkı oldukça tatlı bir aşk hikayesini anlatıyor.
11
Aimee Mann – Save Me
Oldukça anlamlı sözcüklerin kullanıldığı bu şarkıyı çok seveceksiniz.