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GeriAşk Sevgililer Günü'nde Bekarlar İçin 12 Öneri
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Sevgililer Günü'nde Bekarlar İçin 12 Öneri
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Sevgililer Günü'nde Bekarlar İçin 12 Öneri

Sevgililer Günü’nde bekarsanız, bu haber tam da size göre! Bu günü bekar olarak geçirmenin de oldukça eğlenceli yolları var. İşte bekarlar için Sevgililer Günü'nde yapılabilecek 12 şey...

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1Kız gecesi planlayın

Kız gecesi planlayın

Sevgililer Günü’nde yalnızsanız yapılacak en iyi şeylerden biri bir kız gecesi planlamaktır. Bekar yakın arkadaşlarınızla bir gece planlayın. İsterseniz evde oturup şarap eşliğinde bir film izleyin, isterseniz gece sabaha kadar dışarıda partileyin.

2Romantik bir akşam yemeği yiyin

Romantik bir akşam yemeği yiyin

Güzel, sakin bir gece geçirmek size daha iyi gelecekse kendiniz için romantik bir akşam yemeği hazırlayın. Dışarıda yemeğe gitmeyi istemeyebilirsiniz çünkü tüm restoranlar sevgililerle dolu olacaktır. En sevdiğiniz yemeği pişirin, en sevdiğiniz müziği açın ve kendinize zaman ayırın.

3Kendinizi şımartın

Kendinizi şımartın

Kendinizi şımartarak gecenizin tadını çıkarın. En sevdiğiniz maskeyi yapın, saçlarınızı yumuşatın, tırnaklarınıza manikür yapın. 

4Sevdiğiniz biriyle zaman geçirin

Sevdiğiniz biriyle zaman geçirin

Belki de bu Sevgililer Günü’nde anneniz, babanız, büyükanneniz veya büyükbabanız yalnız olabilir. Geceyi onlarla geçirmeyi planlayın. İkinizin beraber yapmayı seveceği bir şey yapın ve birbirinizin sevgilisi olun. Bu gün her türlü sevgiyle ilgilidir, kişiyle değil.

5Flörtünüzü çağırın

Flörtünüzü çağırın

Bekar halinizden memnun değilseniz flörtünüzü arayın ve bir sonraki günlerde takılmak için müsait olup olmadığını sorun. Böylece belki bir dahaki Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmezsiniz.

6Kendinize hediye alın

Kendinize hediye alın

Eğer sevgiliniz olsaydı onun için hediyeler ve romantik bir akşam yemeği için bir sürü para ödeyecektiniz. Şimdi bekar olduğunuz için bu parayı kendinize kullanabilirsiniz.

7Tatile çıkın

Tatile çıkın

Yeterli paranız ve zamanınız varsa, heyecan verici bir yolculuğa çıkın. Kendi başınıza seyahat etmek harika bir deneyim olabilir. Elbette arkadaşlarınız katılmak istiyorsa onlarla gitmek daha da harika olacaktır.

8Ne istediğinizi düşünün

Ne istediğinizi düşünün

Sevgililer Günü, oturmak ve gerçekten ne istediğinizi düşünmek için harika bir gündür. Hayatınıza girecek kişide hangi özellikleri aradığınızı anlamaya çalışın, bu özelliklere uygun olmayan erkeklerle buluşmaları direkt iptal etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Kendiniz ve istekleriniz hakkında daha fazla şey öğrenmek iyi gelecektir.

9Sevgililer Günü partisi düzenleyin

Sevgililer Günü partisi düzenleyin

Tanıdığınız tüm bekarları davet ederek bir parti düzenleyin ve herkese hayatlarında bir sevgili olmak zorunda olmadığını hissettirin.

10İstediğiniz her şeyi yiyin

İstediğiniz her şeyi yiyin

Bir geceliğine kalori saymayı ve diyeti bırakın, istediğiniz tüm yiyecekleri, tüm tatlıları yiyin. Bu diğer günlerinizi etkileyecek olsa bile o gün kendinizi şımartın.

11En yakın arkadaşınızla randevuya çıkın

En yakın arkadaşınızla randevuya çıkın

Erkek arkadaşınız olmasa da randevuya çıkabilirsiniz. En iyi arkadaşınızı çağırın, dışarı çıkın, yemek yiyin ve arkadaşlığınızı kutlayın.

12Kendinize çiçek alın

Kendinize çiçek alın

Bu biraz garip görünebilir ama çiçekleri kendiniz de alabilirsiniz. Bir çiçekçiye gidin ve odanızı, evinizi ferahlatacak çiçekler alın.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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