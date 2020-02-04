MAHMURE ÖZEL
Sevgililer Günü'nde Bekarlar İçin 12 Öneri
Sevgililer Günü’nde bekarsanız, bu haber tam da size göre! Bu günü bekar olarak geçirmenin de oldukça eğlenceli yolları var. İşte bekarlar için Sevgililer Günü'nde yapılabilecek 12 şey...
Kız gecesi planlayın
Sevgililer Günü’nde yalnızsanız yapılacak en iyi şeylerden biri bir kız gecesi planlamaktır. Bekar yakın arkadaşlarınızla bir gece planlayın. İsterseniz evde oturup şarap eşliğinde bir film izleyin, isterseniz gece sabaha kadar dışarıda partileyin.
Romantik bir akşam yemeği yiyin
Güzel, sakin bir gece geçirmek size daha iyi gelecekse kendiniz için romantik bir akşam yemeği hazırlayın. Dışarıda yemeğe gitmeyi istemeyebilirsiniz çünkü tüm restoranlar sevgililerle dolu olacaktır. En sevdiğiniz yemeği pişirin, en sevdiğiniz müziği açın ve kendinize zaman ayırın.
Kendinizi şımartın
Kendinizi şımartarak gecenizin tadını çıkarın. En sevdiğiniz maskeyi yapın, saçlarınızı yumuşatın, tırnaklarınıza manikür yapın.
Flörtünüzü çağırın
Bekar halinizden memnun değilseniz flörtünüzü arayın ve bir sonraki günlerde takılmak için müsait olup olmadığını sorun. Böylece belki bir dahaki Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmezsiniz.
Tatile çıkın
Yeterli paranız ve zamanınız varsa, heyecan verici bir yolculuğa çıkın. Kendi başınıza seyahat etmek harika bir deneyim olabilir. Elbette arkadaşlarınız katılmak istiyorsa onlarla gitmek daha da harika olacaktır.
Ne istediğinizi düşünün
Sevgililer Günü, oturmak ve gerçekten ne istediğinizi düşünmek için harika bir gündür. Hayatınıza girecek kişide hangi özellikleri aradığınızı anlamaya çalışın, bu özelliklere uygun olmayan erkeklerle buluşmaları direkt iptal etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Kendiniz ve istekleriniz hakkında daha fazla şey öğrenmek iyi gelecektir.
Sevgililer Günü partisi düzenleyin
Tanıdığınız tüm bekarları davet ederek bir parti düzenleyin ve herkese hayatlarında bir sevgili olmak zorunda olmadığını hissettirin.
En yakın arkadaşınızla randevuya çıkın
Erkek arkadaşınız olmasa da randevuya çıkabilirsiniz. En iyi arkadaşınızı çağırın, dışarı çıkın, yemek yiyin ve arkadaşlığınızı kutlayın.
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