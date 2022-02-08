Fotoğraflar: iStock
Sevgililer Günü Hediyesi Ne Alınır? Kadın ve Erkek İçin 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri 2022
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, Sevgililer Günü hediye fikirleri çiftler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl giyilebilir teknolojik ürünler ön plandayken yine her zamanki gibi romantik hediye fikirleri de geçerliliğini koruyor. Peki, Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? İşte, kadın ve erkek için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri...
Tüm dünyanın kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü ülkemizde de çiftler için özel günler arasında yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte şimdiden en romantik ve uygun fiyatlı hediye fikirleri araştırılmaya başlandı. İşte, Sevgililer Günü hediyesi ne alınır sorusunun yanıtını araştıranlara kadın ve erkek için Sevgililer Günü hediyesi fikirleri 2022...
Kupa bardak
Klasik gibi görünse de aşkınızı anlatabileceğiniz figürlerle özel bir kupa bardak sevgilinizin gönlünü çalmanın en ekonomik yoludur. Siz de eşinizin yanından ayırmayacağı bir hediye fikri arıyorsanız, kupa bardağı mutlaka değerlendirmenizi öneririyoruz.
İsimli kolye
İşte sevgilinizin yanından ayırmayacağı bir hediye daha! İsimli, taşlı ve figürlü kolyeler kadın için en güzel Sevgililer Günü hediye fikirleri arasında yer alıyor. Özel tasarımların yapıldığı kolyelerden ya da eşinizle baş harfinizin olduğu çiftli kolyelerden birini seçerek güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
Çikolata kutusu ve bonnyfood
Özellikle kadınların asla karşı koyamayacağı çikolata ve bonnyfood seçenekleri Sevgililer Günün'nde değerlendirmelisiniz. İş yerine ve evine yollayabileceğiniz çikolataların yanına çiçek ve peluş oyuncak da eklemeyi değerlendirebilirsiniz.
Harfli kol düğmesi
Erkekler için hediye fikirlerine gelecek olursak, özellikle beyaz yaka çalışanların sıklıkla tercih ettiği kol düğmelerini göz önünde bulundurmalısınız. YEni nesil kol düğmeleri isimli ve sevilen figürlerle daha kişiye özel bir hediye haline gelebiliyor. Listenizin ilk sırasına kol düğmelerini eklemenizi tavsiye ederiz.
Vücut losyonu, parfümü ve duş jeli seti
Kadınların bakımlarına ne kadar önem verrdiklerini hepimiz biliyoruz. Eşinizin sevgiği bir kokunun losyonu, duj jeli ve vücut spreyinden oluşan bir set hazırlayabilir ve bu özel günde onu mutlu edebilirsiniz.
İsimli taraftar forması
Erkekler için Sevgililer Günü hediyesi elbette taraftarı olduğu takımın formasıdır. Üstelik sadece t-shirt, şort, sweatshirt ya da saatini de alabilirsiniz.