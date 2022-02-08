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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Sevgililer Günü Hediyesi Ne Alınır? Kadın ve Erkek İçin 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri 2022
Alışveriş
Fotoğraflar: iStock

Sevgililer Günü Hediyesi Ne Alınır? Kadın ve Erkek İçin 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri 2022

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, Sevgililer Günü hediye fikirleri çiftler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl giyilebilir teknolojik ürünler ön plandayken yine her zamanki gibi romantik hediye fikirleri de geçerliliğini koruyor. Peki, Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? İşte, kadın ve erkek için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri...

Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Tüm dünyanın kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü ülkemizde de çiftler için özel günler arasında yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte şimdiden en romantik ve uygun fiyatlı hediye fikirleri araştırılmaya başlandı. İşte, Sevgililer Günü hediyesi ne alınır sorusunun yanıtını araştıranlara kadın ve erkek için Sevgililer Günü hediyesi fikirleri 2022...
2Romantik tatil

Romantik tatil

Elbette romantik sürprizler sevgilileri bir arada tutmanın ve duyguların yoğun yaşanmasını sağlamanın en kısa yoludur. Bunun için ülkemizde bulunan sayısız tatil yerlerinden birini seçebilir, ya da bir kayak tatili ile sıcacık şöminenin tadını çıkarabilirsiniz.
3Kupa bardak

Kupa bardak

Klasik gibi görünse de aşkınızı anlatabileceğiniz figürlerle özel bir kupa bardak sevgilinizin gönlünü çalmanın en ekonomik yoludur. Siz de eşinizin yanından ayırmayacağı bir hediye fikri arıyorsanız, kupa bardağı mutlaka değerlendirmenizi öneririyoruz.
4İsimli kolye

İsimli kolye

İşte sevgilinizin yanından ayırmayacağı bir hediye daha! İsimli, taşlı ve figürlü kolyeler kadın için en güzel Sevgililer Günü hediye fikirleri arasında yer alıyor. Özel tasarımların yapıldığı kolyelerden ya da eşinizle baş harfinizin olduğu çiftli kolyelerden birini seçerek güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
5Çikolata kutusu ve bonnyfood

Çikolata kutusu ve bonnyfood

Özellikle kadınların asla karşı koyamayacağı çikolata ve bonnyfood seçenekleri Sevgililer Günün'nde değerlendirmelisiniz. İş yerine ve evine yollayabileceğiniz çikolataların yanına çiçek ve peluş oyuncak da eklemeyi değerlendirebilirsiniz.
6İç çamaşırı ve pijama

İç çamaşırı ve pijama

Kadınlar için özel bir yere sahip olan iç çamaşırları ve romantik gecelikler, onun kendsini iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda eşinizi beğendiğinizin bir temsili olan çamaşırlar, romantik ve seksi bir alternatif olabilir.
7Harfli kol düğmesi

Harfli kol düğmesi

Erkekler için hediye fikirlerine gelecek olursak, özellikle beyaz yaka çalışanların sıklıkla tercih ettiği kol düğmelerini göz önünde bulundurmalısınız. YEni nesil kol düğmeleri isimli ve sevilen figürlerle daha kişiye özel bir hediye haline gelebiliyor. Listenizin ilk sırasına kol düğmelerini eklemenizi tavsiye ederiz.
8Çerçeveli ve ışıklı albüm

Çerçeveli ve ışıklı albüm

Birlikte geçirdiğiniz zamanın en özel göstergesi olan fotoğraflarınızı asabileceğiniz ışıklı bir albüme dönüştürebilirsiniz. Hem de uygun bir Sevgililer Günü hediye fikri olan çerçeveli albümleri dilediğiniz tasarıma dönüştürebilirsiniz.
9Vücut losyonu, parfümü ve duş jeli seti

Vücut losyonu, parfümü ve duş jeli seti

Kadınların bakımlarına ne kadar önem verrdiklerini hepimiz biliyoruz. Eşinizin sevgiği bir kokunun losyonu, duj jeli ve vücut spreyinden oluşan bir set hazırlayabilir ve bu özel günde onu mutlu edebilirsiniz.
10Giyilebilir teknolojik ürünler

Giyilebilir teknolojik ürünler

Son yılların gözdesi giyilebilir teknoloji hem kadın hem erkek için hayatı kolaylaştıracak Sevgililer Günü hediyesidir. Kulaklık, akıllı gözlük, akıllı saat gibi giyilebilir teknolojik ürünleri bu yıl gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz.
11İsimli taraftar forması

İsimli taraftar forması

Erkekler için Sevgililer Günü hediyesi elbette taraftarı olduğu takımın formasıdır. Üstelik sadece t-shirt, şort, sweatshirt ya da saatini de alabilirsiniz.
12Maç bileti

Maç bileti

Maç tutkunu erkeklerin pandemide kuralların esnetilmesiyle birlikte en büyük zaafları maçları en büyük mutluluğa dönüştürebilirsiniz. Hem de birlikte vakit geçirmiş olacağınız maç bileti alternatifini mutlaka değelendirmelisiniz.
13Konser bileti

Konser bileti

Bir başka Sevgililer Günü aktivitesi de konserlerdir. Birbirinizin ortak sevdiği bir sanatçı ya da tiyatroya bilet alarak, tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.
Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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