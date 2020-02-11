Ä°liÅŸkiden Ã¶nce arkadaÅŸ kalmak iÅŸleri yavaÅŸlatmanÄ±n bir yoludurÂ KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸinin doÄŸru veya yanlÄ±ÅŸ kiÅŸi olduÄŸundan emin olmak iÃ§in onu daha iyi bir ÅŸekilde tanÄ±mak istersiniz. Direkt sevgili olmak yerine arkadaÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda reddetmek daha kolay bir hal alacaktÄ±r.Â Â