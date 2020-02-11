MAHMURE ÖZEL
Sevgili Olmadan Önce ArkadaÅŸ OlmanÄ±z Ä°çin 6 Neden
En gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler, sevgiliden Ã¶nce arkadaÅŸ olmayÄ± baÅŸaran Ã§iftleri- tarafÄ±ndan yaÅŸanÄ±r. Her ÅŸeyden Ã¶nce arkadaÅŸ olabilmek, Ã§iftler arasÄ±ndaki baÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirir, uzun soluklu iliÅŸkilere meydan hazÄ±rlar. Sevgiliniz ile aynÄ± zamanda arkadaÅŸ olmanÄ±n tek artÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iliÅŸki deÄŸil elbette. Ä°ÅŸte sevgili olmadan Ã¶nce arkadaÅŸ olmanÄ±z iÃ§in 6 neden...
Birbirinizi daha iyi tanÄ±yor olacaksÄ±nÄ±zÂ
Ä°liÅŸkiye Ã¶nce arkadaÅŸ olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman birbirinizi daha yakÄ±ndan tanÄ±mak iÃ§in kendinize fÄ±rsat vermiÅŸ olursunuz. Birbirinizin hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± veya hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyleri ve birbirinizin ilginÃ§ yanlarÄ±nÄ± arkadaÅŸ olarak daha iyi tanÄ±ma imkanÄ± bulabilirsiniz.Â Â
Ortak noktalarÄ±nÄ±zÄ± bulabilirsinizÂ
Ã‡oÄŸu iliÅŸkide taraflar ortak noktalarÄ±nÄ± ancak seneler sonra farkÄ±nda olabiliyorlar. Ancak sevgililik Ã¶ncesi arkadaÅŸ olmayÄ± tercih edenler ortak noktalarÄ±nÄ± daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde bulabildikleri iÃ§in ÅŸanslÄ±lar. Bu durum sevgili olduÄŸunuz zaman Ã§eÅŸitli faaliyetler yapmak iÃ§in size avantaj saÄŸlayacaktÄ±r.Â Â
Birbirinizi daha Ã§ok Ã¶nemsersinizÂ
DoÄŸrudan bir iliÅŸkiye adÄ±m atmak birbirinizi yeterince tanÄ±madan sevgili olacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelir. Fakat sevgililik Ã¶ncesi arkadaÅŸlÄ±kta karÅŸÄ± tarafÄ±n Ã¼zÃ¼leceÄŸi, kÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, Ã¶fkeleneceÄŸi ve mutlu olacaÄŸÄ± noktalarÄ± bilmeniz daha kolay olacaktÄ±r. Bu durumda karÅŸÄ± tarafÄ± daha fazla Ã¶nemseyeceksiniz.Â
ArkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkinin temelini oluÅŸtururÂ
ArkadaÅŸlÄ±k, bir iliÅŸki iÃ§in atÄ±lan en iyi temeldir. SaÄŸlam bir temele dayanmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan sevgili olmanÄ±z iliÅŸkinizin kolay kolay bozulmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelir. Ä°liÅŸki Ã¶ncesi arkadaÅŸlÄ±k sayesinde partnerinizle iliÅŸkideki sorun ve engelleri daha kolay aÅŸacaksÄ±nÄ±z.
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