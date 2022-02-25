Fotoğraflar: iStock
Şerbetçi Otu Nedir, Kilo Aldırır Mı? Şerbetçi Otu Faydaları ve Zararları
Alternatif tıpta kullanılan bitkilerden bir olan şerbetçi otu, içeriğindeki anti-inflamatuar, anti-anksiyete, analjezik (ağrı giderici) özellikleriyle araştırılıyor. Peki, şerbetçi otu nedir, kilo aldırır mı? İşte şerbetçi otu faydaları ve olası zararları...
Orta çağlardan beri tıbbi olarak kullanılan şerbetçi otu günümüzün de tercih edilen bitkileri arasında yer alıyor. Bugün, bitki uzmanları ve takviye üreticileri, bir diyete şerbetçiotu eklemenin genel sağlığınızı iyileştirebileceğini ve hatta bazı hastalıkları önleyebileceğini iddia ediyor. İşte şerbetçi otu faydaları, yan etkileri ve merak edilenler...
Şerbetçi otu nerede yetişir?
Şerbetçi otu ülkemizde en fazla Bilecik ilinde yetişmektedir. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun olarak yetişen şerbetçi otu ilaç sanayinde de kullanılan bir ottur. Ülkemizde 1967 yılından beridir şerbetçi otu yetiştiriciliği yapılmakta ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Sadece pazaryeri ilçesinde yetiştiğinden dolayı Şerbetçi otu özel bir ottur.
Şerbetçi otu faydaları nelerdir?
Şerbetçi otu ile ilgili yapılan araştırmalar, uyku sorunlarına ve kaygı düzeylerinin azalmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, şerbetçi otu uyku kalitesini artırır denebilir.
Menopozla birlikte ortaya çıkan sıcak basmaları ve gece terlemeleri, meydana gelen östrojen düşüşlerinden kaynaklandığından, şerbetçiotu onları hafifletmeye yardımcı olabilir.
Genellikle atardamarların sertleşmesi olarak adlandırılan ateroskleroz , bir atardamar içinde plak birikiminin kalp krizine veya felce yol açabileceği bir durumdur. Şerbetçiotu içindeki ksantohumol bileşiğinin, restenotik önleyici etkilere sahip olduğuna inanılır, bu da kan damarlarını gevşetmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.
Şerbetçi otu zararları nelerdir?
Sağlık amacıyla alındığında, şerbetçi otu takviyelerinin güvenli olduğuna ve minimum yan etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır. Bazı insanlar yorgunluk yaşayabilir; bitkisel takviyeyi yatmadan hemen önce almak genellikle bu semptomun etkisini en aza indirmeye yardımcı olur.