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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Şerbetçi Otu Nedir, Kilo Aldırır Mı? Şerbetçi Otu Faydaları ve Zararları
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Şerbetçi Otu Nedir, Kilo Aldırır Mı? Şerbetçi Otu Faydaları ve Zararları

Alternatif tıpta kullanılan bitkilerden bir olan şerbetçi otu, içeriğindeki anti-inflamatuar, anti-anksiyete, analjezik (ağrı giderici) özellikleriyle araştırılıyor. Peki, şerbetçi otu nedir, kilo aldırır mı? İşte şerbetçi otu faydaları ve olası zararları...

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Orta çağlardan beri tıbbi olarak kullanılan şerbetçi otu günümüzün de tercih edilen bitkileri arasında yer alıyor. Bugün, bitki uzmanları ve takviye üreticileri, bir diyete şerbetçiotu eklemenin genel sağlığınızı iyileştirebileceğini ve hatta bazı hastalıkları önleyebileceğini iddia ediyor. İşte şerbetçi otu faydaları, yan etkileri ve merak edilenler...
2Şerbetçi otu nedir

Şerbetçi otu nedir?

Şerbetçi otunun bilimsel adı Humulus Lupulus'tur. Cannabacea familyasına mensup olan otlardan bir tanesidir. Şerbetçi otu genellikle boyları 2 ila 5 metre arasında değişen sarıcılı gövdeye sahip olan bir bitkidir. Otsu bitki türlerinden bir tanesidir.
3Şerbetçi otu nerede yetişir

Şerbetçi otu nerede yetişir?

Şerbetçi otu ülkemizde en fazla Bilecik ilinde yetişmektedir. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun olarak yetişen şerbetçi otu ilaç sanayinde de kullanılan bir ottur. Ülkemizde 1967 yılından beridir şerbetçi otu yetiştiriciliği yapılmakta ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Sadece pazaryeri ilçesinde yetiştiğinden dolayı Şerbetçi otu özel bir ottur.
4Şerbetçi otu kilo aldırır mı

Şerbetçi otu kilo aldırır mı?

Şerbetçi otunun iştah açıcı özelliği nedeniyle aşırı kullanımında kontrollü olunmazsa kilo alımını destekleyebileceği söylenebilir. Bunun yanında, ödem attırıcı özelliği sayesinde doktor kontrolü ile ölçülü bir şekilde kullanılması fayda sağlayabilir.
5Şerbetçi otu faydaları nelerdir

Şerbetçi otu faydaları nelerdir?

Şerbetçi otu ile ilgili yapılan araştırmalar, uyku sorunlarına ve kaygı düzeylerinin azalmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, şerbetçi otu uyku kalitesini artırır denebilir.
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Şerbetçiotunda bulunan flavonoid 8-prenilnaringenin, fitoöstrojen olarak sınıflandırılır. Bu da kadınlık hormonu östrojen seviyesini artırmaya yardımcı olabileceğinin bir göstergesidir.
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Menopozla birlikte ortaya çıkan sıcak basmaları ve gece terlemeleri, meydana gelen östrojen düşüşlerinden kaynaklandığından, şerbetçiotu onları hafifletmeye yardımcı olabilir.
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Genellikle atardamarların sertleşmesi olarak adlandırılan ateroskleroz , bir atardamar içinde plak birikiminin kalp krizine veya felce yol açabileceği bir durumdur. Şerbetçiotu içindeki ksantohumol bileşiğinin, restenotik önleyici etkilere sahip olduğuna inanılır, bu da kan damarlarını gevşetmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.
9Şerbetçi otu zararları nelerdir

Şerbetçi otu zararları nelerdir?

Sağlık amacıyla alındığında, şerbetçi otu takviyelerinin güvenli olduğuna ve minimum yan etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır. Bazı insanlar yorgunluk yaşayabilir; bitkisel takviyeyi yatmadan hemen önce almak genellikle bu semptomun etkisini en aza indirmeye yardımcı olur.
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Endometriozis , jinekomasti (erkeklerde büyümüş göğüsler) ve belirli meme kanseri türleri dahil östrojene bağımlı rahatsızlıkları olan kişiler, östrojen benzeri aktiviteleri nedeniyle şerbetçi otu tüketmekten kaçınmalıdır.
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Sakinleştirici etkileri nedeniyle, anestezinin etkilerini artırabilecekleri için şerbetçiotu takviyeleri ameliyattan iki hafta önce durdurulmalıdır. Bu nedenle alkol, uyku hapları veya diğer merkezi sinir sistemi depresanları ile şerbetçi otu almaktan kaçınmalısınız.
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