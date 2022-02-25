Şerbetçi Otu Nedir, Kilo Aldırır Mı? Şerbetçi Otu Faydaları ve Zararları

Orta çağlardan beri tıbbi olarak kullanılan şerbetçi otu günümüzün de tercih edilen bitkileri arasında yer alıyor. Bugün, bitki uzmanları ve takviye üreticileri, bir diyete şerbetçiotu eklemenin genel sağlığınızı iyileştirebileceğini ve hatta bazı hastalıkları önleyebileceğini iddia ediyor. İşte şerbetçi otu faydaları, yan etkileri ve merak edilenler...