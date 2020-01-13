MAHMURE ÖZEL
"Seni Seviyorum" Demek Kadar Anlamlı 8 Davranış
Kadın erkek ilişkilerinin süregeldiği dönemden beri iki tarafın birbirinden ne kadar farklı olduğu anlatılır. Ancak ne kadar farklı olursak olalım, "seni seviyorum" cümlesini duyduğumuz anda mutlu oluruz, kalan her şeyi geri plana atabiliriz. Bir de en az "seni seviyorum" demek kadar etkili olan davranışlar var. Partnerinize söylemenin ötesinde her an bunu hissettirebileceğiniz davranışlar... Siz siz olun güzel şeyler söylemekten sakın geri durmayın ama "seni seviyorum" demek anlamlı olan 8 davranışa da bir göz atın.
Önceliğiniz sevdiğiniz insan olsun. Özellikle onunla beraberken tüm ilginizi ve dikkatinizi ona verin.
İlişkilerde zaman geçtikçe taraflar birbirine eskisi kadar özen göstermeyebiliyor. Siz siz olun onunla görüşürken her zaman giyiminize önem verin. Ara ara da sevdiğiniz insan için özel olarak giyinin, hazırlanın.
Sizin yaptığı şeyler için ya da yardım ettiği küçük şeyler için bile teşekkür etmeyi ihmal etmeyin.
Beraber plan yapmak, zamanın çoğunu birlikte geçirmek çok hoş. Ama iki tarafın da özel alanı olmalı. Onun özel alanına müdahale etmeyin ve kendi hayatı olduğunu da unutmayın.
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