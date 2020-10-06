Selülite Karşı 9 Beslenme Önerisi!

Selülitten kurtulmak için öneriler - Yeterli ve dengeli beslenin: Karbonhidrat, protein ve yağ gibi makro besin ögelerinin günlük ihtiyacınız kadar alınması gerekmektedir. İhtiyaçtan fazla alınan bütün besin ögeleri vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Yağ miktarının artması da damarlarda baskıya neden olarak selülit oluşumuna neden olur. Özellikle yağ içeriği yüksek besin ve rafine şeker tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir.