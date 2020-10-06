Selülite Karşı 9 Beslenme Önerisi!

Özellikle bacak ve kalça bölgesinde görülen, deri altındaki düzensiz ve aşırı yağ birikiminin oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit, günümüzde kadınların en sık karşılaştığı estetik problemlerinin arasında yer alıyor. Doğru beslenme ile selülitin önüne geçmek mümkün! Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Saruhan, selülite karşı 9 beslenme önerisinde bulundu.
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1
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Cilt portakal kabuğuna benziyor
Selülitin daha çok kadınlarda görülmesinin nedeni östrojen hormonunun ve yağ dokularının erkeklere göre daha fazla olmasıdır. Yağ hücrelerinin fazla yağ depolaması ve östrojen hormonunun etkisiyle genişlemesi sonucu o bölgedeki kan dolaşımı yavaşlar.
2
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Dolaşımın bozulmasıyla bölgedeki dokular yeterince beslenemez ve elastikiyetini kaybeder. Bütün bunların sonucunda deride çökmeler oluşur ve cilt yüzeyi portakal kabuğuna benzeyen bir hal alır, yani selülit oluşur.
3
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Zayıflarda da görülebilir
Bilinenin aksine selülit fazla kiloyla alakalı olmayıp zayıf kişilerde de görülebiliyor. Hareketsizlik, kafeinli içecekleri fazla tüketmek, şekerli ve asitli içecekler tüketmek, fazla tuz tüketimi, alkol, sigara, stres, hormonal değişiklikler, kan dolaşımını etkileyecek dar ve sıkı giysiler giymek gibi faktörler de selüliti oluşturan nedenler arasındadır. Genel olarak selülitin oluşma nedenleri beslenme, genetik yatkınlık ve yaşam tarzıyla ilgilidir.
4
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Selülitten kurtulmak için öneriler
- Yeterli ve dengeli beslenin: Karbonhidrat, protein ve yağ gibi makro besin ögelerinin günlük ihtiyacınız kadar alınması gerekmektedir. İhtiyaçtan fazla alınan bütün besin ögeleri vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Yağ miktarının artması da damarlarda baskıya neden olarak selülit oluşumuna neden olur. Özellikle yağ içeriği yüksek besin ve rafine şeker tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir.
5
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- Omega 3 yağ asidi içeriği zengin besinleri tüketin: Sağlıklı bir kan dolaşımı için damar sağlığı çok önemlidir. Omega 3 kaynakları damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle selülit oluşumunun önlenmesinde oldukça etkilidir. Balık, ceviz, badem, semizotu ve keten tohumu Omega 3 içeriği yüksek besinlerdir. Özellikle keten tohumu kolajen üretimine katkıda bulunarak cilt sağlığı üzerinde yararlı etkisinin yanı sıra vücuttaki östrojen düzeylerinin düzenlenmesiyle de selülitle savaşta önemli yere sahiptir.
6
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- C ve E vitamini yüksek besinler tüketin: Bu vitaminler antioksidan özelliklerinden dolayı kolajen üretimine destek olarak derideki çukurlaşmayı önler. Limon, brokoli, ıspanak, kereviz, kayısı, domates gibi meyve ve sebzeler; C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler E vitaminini yüksek oranda içerir.
7
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- Ödem atıcı besinlere öncelik verin: Vücudunuzun toksinlerden daha rahat arınması için diüretik besinleri günlük beslenmenize eklemeniz gerekir. Ananas, salatalık, maydanoz ve özellikle yeşil çay içerdiği teobromin maddesi ile vücutta depolanmış yağın çözülmesine yardımcı olarak selülitin oluşmasını engeller.
8
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- Bol su tüketin: Vücudunuzdan toksinleri atabilmek, dokuları besleyebilmek, cildinizin esnekliği için gerekli nemi sağlayabilmek için günde ortalama 2.5-3 litre su tüketmelisiniz.
9
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- Tuz tüketimini sınırlandırın: İhtiyacınızdan fazla aldığınız tuz miktarı vücutta su tutumuna yani ödeme neden olur. Bu durum selülitin ilerlemesini kolaylaştırır. Bu yüzden aşırı tuz tüketiminin önüne geçilmeli, yemeklerinize ekstra tuz kullanmamaya dikkat etmelisiniz.
10
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- Daha fazla kolajen tüketimine önem verin: Cildinizin esnekliği, güçlü dokusu ve sağlıklı görünümü için kolajen miktarı çok önemlidir. Vücudun yaşla birlikte azalan kolajen miktarı belirli miktarlarda kemik suyu tüketilerek alınabildiği gibi dışarıdan besin takviyesi olarak da alınabilir.
11
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- Düzenli egzersiz yapın: Günlük yapılan kuvvet egzersizleri kasları güçlendirerek, yağ hücrelerinin büyümesini engeller ve böylece vücudun sıkılaşmasını sağlar. Kan dolaşımını artırarak da bölgedeki toksinlerin atılmasıyla selülit önlenebilir.
12
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- Sigara ve alkol kullanmayın: Alkol ve sigara, birçok metabolizmaya etki ettiği gibi selülit oluşumunu da etkiler. Alkol dolaşım yollarını ve sıvı dengesini etkileyerek, sigara ise deri incelmesine neden olarak selülit oluşumunu tetikler.