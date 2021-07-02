Selülit Nedir, Neden Olur? Selülitlerden Kurtulmak İçin Öneriler
Selülit, pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı en yaygın cilt sorunlarından biri. Bu durumdan kurtulmak için de sebep olan etkenlerin belirlenmesi oldukça önemli. Peki selülit nedir, neden olur? Selülitlerden kurtulmak için öneriler...
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Portakal kabuğunu andıran kötü görünümlü selülit, deri altı yağ dokusundaki bölgesel metabolik bozukluktur. Kan ve dolaşım bozukluklarına bağlı olarak da gelişmektedir. Çöküntü yani çukurcuklarla belirgin olan selülit, bazı durumlarda varislerle birlikte de görülebilir ve bu durumda deride ince ve kalın kılcal damar çatlamalarına da rastlanabilir.
Oluşumunda östrojen hormonu oldukça etkili olduğu için selülit, daha çok kadınlarda görülür. Hamilelik ve menapoz döneminde ise selülitlerde artışa rastlanabilir. Başlangıçta daha yumuşak olan yumrular, ileri dönemde ise daha sert ve nodüler bir hal alabileceğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Mesut Ayyıldız, konu hakkında bilgiler verdi.
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Selülit neden olur? Selülitin nedenleri
Selülitin asıl nedeni cildin alt katmanındaki yağ birikimi olmakla birlikte bu yağ birikiminin miktarı yani selülitin derecesi genellikle genetik faktörlerle, vücut yağ yüzdesi ve yaşla ilişkilidir. Cilt kalınlığı da ciddi anlamda selülit görünümünü etkiler.
Kadınlardaki yağ dağılımının erkeklere nazaran daha belirgin olması ve östrojen hormonu kadınlarda selülit oluşumunun erkeklerden daha fazla olmasının asıl nedenidir. Yaş ilerlemesine bağlı olarak cildin incelmesi ve elastikiyetini kaybetmesi sonrasında deri altındaki kıvrımlı bağ dokuları da açığa çıkar.
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Selülitin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
Genetik faktörler Düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı Sağlıksız bir yaşam tarzı sürmek Sık sık kilo alıp vermek Hamilelik Kadınlarda östrojen hormonunun gereğinden fazla salgılanması Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cildin esnekliğini kaybetmesi Kullanılan birtakım ilaçlar Aşırı kilolar Hareketsiz yaşam biçimi Vücuttaki birikmiş toksinler.
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Selülit belirtileri
Eğer hafif dereceli selülitiniz varsa baldırlarınızı ellerinizle sıkıştırdığınız zaman portakal kabuğu dokusunu kolaylıkla görebilirsiniz. Bazen de selülitler; süzme peynir görünümünde olabilir.
Daha şiddetli selülitlerde ise cilt daha buruşuk bir görünümdedir. Hareket edilmezken bile ciltteki buruşukluklar ve çukurlar dışarıdan görünebilir.
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Selülitlerden kurtulmak için öneriler
Gün içerisinde en az 2 litre su tüketin. Selülit oluşumunu tetikleyen aşırı yağlı besin tüketiminden kaçının. Aşırı miktarda tuz ve şeker tüketmeyin. Alkol ve sigara kullanma alışkanlığınızı bırakın. Düzenli olarak egzersiz yapın. Hızlı kilo alıp vermekten mümkün olduğunca kaçının. Aşırı vücut yağlarınızdan kurtulun yani kilo verin.
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Östrojen düzeyinizi kontrol altında tutmak için karnabahar, brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi turpgillerden bol bol tüketin. Gereksiz ilaç kullanımını sınırlandırın. Stres, selülit oluşumunu tetikleyebileceğinden stresli bir yaşamdan uzak durun. Özellikle yaz aylarında uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmamaya çalışın. Konserve ve salamura besinler tüketmeyin. Kola ve meyve suyugibi kutuda satılan konserve içecekleri tüketmeyin. Elinizden geldiğince kambur oturmamaya ve dik oturmaya çalışın.