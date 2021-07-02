Selülit Nedir, Neden Olur? Selülitlerden Kurtulmak İçin Öneriler

Portakal kabuğunu andıran kötü görünümlü selülit, deri altı yağ dokusundaki bölgesel metabolik bozukluktur. Kan ve dolaşım bozukluklarına bağlı olarak da gelişmektedir. Çöküntü yani çukurcuklarla belirgin olan selülit, bazı durumlarda varislerle birlikte de görülebilir ve bu durumda deride ince ve kalın kılcal damar çatlamalarına da rastlanabilir.



Oluşumunda östrojen hormonu oldukça etkili olduğu için selülit, daha çok kadınlarda görülür. Hamilelik ve menapoz döneminde ise selülitlerde artışa rastlanabilir. Başlangıçta daha yumuşak olan yumrular, ileri dönemde ise daha sert ve nodüler bir hal alabileceğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Mesut Ayyıldız, konu hakkında bilgiler verdi.