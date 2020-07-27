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GeriGüzellik Reçeteleri Selena Gomez'den 5 Güzellik İlhamı
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Selena Gomez'den 5 Güzellik İlhamı
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Selena Gomez'den 5 Güzellik İlhamı

200 milyona yakın takipçisi ile Instagram’ın en popüler hesaplarından birinin sahibi olan Selena Gomez, abartısız tarzı ve sempatik halleri ile dönemin güzellik ikonlarından biri olarak adlandırılıyor.

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Geçtiğimiz günlerde 28. yaşını kutlayan ABD’li şarkıcı ve oyuncunun görünümünü mercek altına aldık.

2Dikkat çeken dudaklar
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Dikkat çeken dudaklar

Selena Gomez’i çok fazla ağır makyaj ile görmüyoruz. Makyaj konusunda doğallıktan yana olsa da dudaklarında cesur renkler denemeyi seviyor. Borda, kırmızı gibi iddiaları renkleri kusursuz dudaklarında taşımaya bayılan Gomez, görünümüzü genelde klasik kuyruklu bir eyeliner ve abartıdan uzak parlak bir cilt ile tamamlıyor.

3Kestane onun rengi
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Kestane onun rengi

Selena Gomez’in saç haritasında kızıl tonlar ve platin sarısı olsa da onu genelde koyu kestane saçları ile biliyoruz. Kestane kesinlikle ona en çok yakışan renk. Koyu kestane saçlarını tek tonda kullanmak yerine araya benzer tonlarda ışıltı katmayı seviyor ve böylece saçlarına enerjik bir görünüm kazandırıyor.

4Dalgalı saçlar
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Dalgalı saçlar

Gomez’in koyu kestane saçları parlak ve gür. Ona baktığınızda ilk dikkat çeken şey sağlıklı saçları oluyor. Selena Gomez’ın saçlarına attığı en ilgi çekici imza ise kesinlikle yoğun dalgalar. Saçlarını bombshell dalgalarla kullanmayı seviyor ve bu görünüm ona çabasız bir seksapalite katıyor.

5Cilt makyajı porselen
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Cilt makyajı porselen

Makyaj şekli ve tonları ne olursa olsun değişmeyen bir şey var; porselen görünüm. Selana Gomez, kusursuz bir görünümün sağlıklı bir ciltten geçtiğini çok iyi biliyor. Makyajsız hali ile de oldukça ışıltılı görünen yıldız, cilt makyajında her zaman porselen mat bir görünüm tercih ediyor.

6Doğallıktan çekinmiyor
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Doğallıktan çekinmiyor

Selena Gomez’in bize göre en önemli güzellik imzası doğallığı. Kilo aldığında bikinili görünmekten kaçmıyor, psikolojik sorunlar yaşadığında bunu gizlemeyi tercih etmiyor, sosyal medyada muhteşem göründüğü kareler dışında en doğal hallerini de paylaşıyor. Tıpkı spagetti yerken çekilen bu fotoğraflar gibi!

Kaynak Fotoğraflar: Instagram

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