Selena Gomez'den 5 Güzellik İlhamı

Cilt makyajı porselen Makyaj şekli ve tonları ne olursa olsun değişmeyen bir şey var; porselen görünüm. Selana Gomez, kusursuz bir görünümün sağlıklı bir ciltten geçtiğini çok iyi biliyor. Makyajsız hali ile de oldukça ışıltılı görünen yıldız, cilt makyajında her zaman porselen mat bir görünüm tercih ediyor.