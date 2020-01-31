MAHMURE ÖZEL
Seks Yapmak İçin 13 Bilimsel Neden
Sek yapmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissettirir, mutlu eder, tatmin olmanızı sağlar. Hatta uzmanlar seks yapmanın stresi azalttığını, depresyonu önlediğini ve daha formda hissetmemize neden olduğunu söylüyor. Seks yapmanın faydaları bunlarla bitmiyor! İşte seks yapmak için 13 bilimsel neden...
Kilo almanızı engelliyor
Sadece yarım saatlik bir seks, ortalama 200-250 kalori yaktırıyor. Seks sırasında pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalışarak adeta yoğun bir egzersiz yapıyorlar. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.
Uykusuzluk probleminizi gideriyor
Cinsel ilişki sırasında salgılanan endorfin ile vücut rahatlıyor ve uykuya geçiş kolaylaşıyor.
Koku duyusu gelişiyor
Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan prolaktin hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Araştırmalar, haftada en az bir kez seks yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde %30 oranında arttırıcı etki yaptığını söylüyor.
Doğal ağrı kesici
Sevişmek istemediğinizde "Başım ağrıyor" diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan oksitosin hormonu ve endorfin hormonu, vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görüyor.
Vücudun esnekliği artıyor
Düzenli seks, vücuttaki kasları çalıştırıyor ve vücut esnekliğini artırıyor.
Pelvik kaslarını güçlendiriyor
Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.
Adet sancılarını azaltıyor
Evet, yanlış duymadınız. Düzenli seks hayatı olan kadınlar, regl döneminde çok daha az ağrı çekiyor. Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların adet döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu da saptandı. Yani seksi regl ağrılarını azaltırken aynı zamanda regl takviminizi de düzene sokuyor.
Vajinal kuruluğu azaltıyor
Düzenli seks ile menopoz dönemi sonrasında sıklıkla yaşanan vajinal kuruluk problemlerinin görülme sıklığı azalıyor.
Seks, libidoyu arttırıyor
Yapılan her seks sonrası kişilerde libido artışına neden olan testosteron hormonu artıyor.Özetle, seks, seksi arttırıyor!
Kendiniz olmanızı sağlıyor
Evet, cinsel ilişki sırasında kendinizi en doğal halinizle; mutlu, agresif, tutkulu ve heyecanlı bir şekilde ortaya koymanız, gün içindeki tüm monotonluklardan kurtulup, kendiniz gibi olmanızı sağlıyor.
Kendinize güveninizi arttırıyor
Sevdiğiniz kişinin sizi fiziksel ve duygusal doyuma ulaştırması güveninizi arttırıyor.
Kaynak Fotoğraflar: iStock
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