Şeker Yüklemesi Ne Zaman Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Hakkında Merak Edilenler
Hamilelik sürecinde, yüksek kan şekerinin olup olmadığını araştırmak için şeker yükleme testi yapılır. Peki şeker yüklemesi ne zaman yapılır? Hamilelikte şeker yüklemesi hakkında merak edilenler
Hamilelikte oluşan şeker (Gestasyonel diyabet) her ne kadar geçici bir durum olsa da anne ve bebek sağlığı açısından bazı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gebelik şekerine karşı, hamileliğin belirli haftalarında anne adaylarına şeker yükleme testi uygulanır.
Hamilelikte şeker yüklemesi neden yapılır?
Gebelikte şeker yüklemesi yapılmasının amacı; gebelik şekeri (Gestasyonel diyabet) olup olmadığını incelemektir. Eğer bazı riskler varsa bu test, hamileliğin daha erken haftalarında da uygulanabilir.
Şeker yüklemesi nasıl yapılır?
İlk olarak kol veya parmaktan kan alınır. Daha sonra aç veya tok olarak anne adayına 50 gram glukoz içirilir ve 1 saat beklenir. Daha sonra kan şekerine bakılır. Eğer kan şekeri 140'ın altında gelirse normaldir. Ancak 140'ın üzerinde gelmesi durmunda tekrar belli ölçüde şeker yükleme testi uygulanır.