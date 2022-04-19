Şeker Yüklemesi Ne Zaman Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Hakkında Merak Edilenler

Hamilelikte oluşan şeker (Gestasyonel diyabet) her ne kadar geçici bir durum olsa da anne ve bebek sağlığı açısından bazı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gebelik şekerine karşı, hamileliğin belirli haftalarında anne adaylarına şeker yükleme testi uygulanır.