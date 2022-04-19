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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Şeker Yüklemesi Ne Zaman Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Hakkında Merak Edilenler
Kadın Sağlığı

Şeker Yüklemesi Ne Zaman Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Hakkında Merak Edilenler

Hamilelik sürecinde, yüksek kan şekerinin olup olmadığını araştırmak için şeker yükleme testi yapılır. Peki şeker yüklemesi ne zaman yapılır? Hamilelikte şeker yüklemesi hakkında merak edilenler

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Hamilelikte oluşan şeker (Gestasyonel diyabet) her ne kadar geçici bir durum olsa da anne ve bebek sağlığı açısından bazı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gebelik şekerine karşı, hamileliğin belirli haftalarında anne adaylarına şeker yükleme testi uygulanır.
2Şeker yüklemesi ne zaman yapılır

Şeker yüklemesi ne zaman yapılır?

Şeker yüklemesi, hamileliğin 24 ila 28. haftaları arasında yapılır. Fakat çok sık idrara çıkma, fazla su tüketimi ve hızlı kilo alma gibi diyabet belirtileri varsa şeker yükleme testi daha önceki haftalarda da yapılabilir.
3Hamilelikte şeker yüklemesi neden yapılır

Hamilelikte şeker yüklemesi neden yapılır?

Gebelikte şeker yüklemesi yapılmasının amacı; gebelik şekeri (Gestasyonel diyabet) olup olmadığını incelemektir. Eğer bazı riskler varsa bu test, hamileliğin daha erken haftalarında da uygulanabilir.
4Şeker yüklemesi nasıl yapılır

Şeker yüklemesi nasıl yapılır?

İlk olarak kol veya parmaktan kan alınır. Daha sonra aç veya tok olarak anne adayına 50 gram glukoz içirilir ve 1 saat beklenir. Daha sonra kan şekerine bakılır. Eğer kan şekeri 140'ın altında gelirse normaldir. Ancak 140'ın üzerinde gelmesi durmunda tekrar belli ölçüde şeker yükleme testi uygulanır.
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