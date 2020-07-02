Satürn Oğlak Burcunda Retro'suna Başladı!

Yükselen Yengeç Yengeç için adalet; sorumlulukların yerine getirilmesidir. Sizin için adalet 6.evinizde atıyor. Sorumluluklar, yerine getirilmesi gereken görevler, örneğin; bir kiracınız varsa kirayı kesinlikle getirmesi lazım ya da siz bir kiracıysanız kesinlikle o paranın mal sahibine yatırılması lazımdır.



Aynı zaman 6.ev hayvan da demektir. Hayvanlara karşı düşkünlüğünüz, onlara karşı bu kadar duyarlı olmalarının da sebebi budur. Hayvan hakları sizler için çok önemlidir. Yani kısacası savunmasız olan kim varsa onlara empati geliştirme ve ilahi adaletinizin bu alandaki vicdanının ön plana çıkması ile alakalıdır.



Satürn’ün enerjisini 7. ev konularında kurgulayacağız. Eşiniz, ortaklı işleriniz, topluma açıldığınız kapılar, buralarla ilgili sınır ve zorluklar gelebilir. İlahi adaleti daha çok bunu bana nasıl yapabilir? Düşünmesi gerekirdi yerine. Sevdiğiniz, önemsediğiniz insanlara (sevgiliniz, eşiniz, en yakın arkadaşınız) belirli kurallar çizmelisiniz, belirli konularda sorumlulukları paylaşmalısınız. Eşit adalet sistemi yaratmalısınız. Zorlanacağınız alan bu konular olacak. Bunu başarabilirseniz bu serüven için durumu hafifletici olacaktır.