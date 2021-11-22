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Sarımsak ve Limon Tansiyonu Düşürür Mü Çıkartır Mı?
Halk arasında limon ve sarımsak gibi bazı yöntemlerin tansiyonu düşürdüğüne ya da çıkarttığına inanılır. Tek başına doğal yöntemlerin tansiyona kesin bir çözüm olamayacağını hatırlatıp, mutlaka evde kullanılan yöntemlerin uzman eşliğinde tüketilmesini tavsiyre ediyoruz. Peki, sarımsak ve limon tansiyonu düşürür mü ya da çıkartır mı? İşte limonun ve sarımsağın tansiyon üzerindeki etkisi...
Yüksek tansiyon ilerleyen aşamalarda sağlığı ciddi anlamda tehdit edebilen bir sağlık problemidir. Ve mutlaka uzman kontrolünde tedavi edilmesi gerekir. Tansiyonu tespit edebilmenin neredeyse tek yolu kan basıncını ölçmektir. Bu nedenle orta ve ileri yaşlarda kan basıncı düzenli aralıklarla ölçülmelidir. Peki, limon ve sarımsak kan basıncını nasıl etkiler? Tansiyonu düşürür mü çıkartır mı? İşte detaylar...
Limon tansiyonu düşürür mü?
Tansiyon için evde limon tüketilebilir. Ancak limonun yüksek tansiyona direkt bir etkisi yoktur. Limon suyu damarların tıkanmasına sebebiyet veren bazı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun için bir bardak suya yarım limon sıkılabilir. Ayrıca yoğurt ve ayran da yüksek tansiyonu düşürmek için tercih edilebilir.
Sarımsak tansiyonu düşürür mü çıkartır mı?
Uzmanlar kimon ve sarımsağın kan basıncı üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığını söylüyor. Kan basıncı yükseldiği sırada gerginsek bu gerginliği giderecek, bizi rahatlatacak herhangi bir yaklaşım kan basıncımızı düşürür. Örneğin, biz limon aldığımızda, sarımsak aldığımızda tansiyonumuzun düşeceğini düşünürsek, bir rahatlama hissederiz. 'Ben limon kullandım, tansiyonum düşecek' rahatlığı bile tansiyonu düşürür. Yoksa sarımsak ve limon gibi yöntemler ilaçlarla karşılaştırıldığında kan basıncında önemli bir düşme sağlamaz.
Yüksek tansiyon nasıl dengelenir? Yüksek tansiyonu dengelemenin yolları
Yüksek tansiyonu düşürmek ve dengelemek için yaşam tarzında belli değişiklikler yapılabilir. Bunun için beslenme düzenine dikkat edilmeli, fazla kilo sorunu olanlar için dengeli beslenme ideal olan kiloya ulaşmanın yanı sıra kan basıncının düşmesini de sağlayabilir. Ayrıca egzersiz yapmak da kilo vermenin yanı sıra stresin azalmasıne ve tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir. Stresten uzak durulmalı. Kafein içeren içecekler sınırlandırılmalı.