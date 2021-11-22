Sarımsak ve Limon Tansiyonu Düşürür Mü Çıkartır Mı?

Sarımsak tansiyonu düşürür mü çıkartır mı?

Uzmanlar kimon ve sarımsağın kan basıncı üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığını söylüyor. Kan basıncı yükseldiği sırada gerginsek bu gerginliği giderecek, bizi rahatlatacak herhangi bir yaklaşım kan basıncımızı düşürür. Örneğin, biz limon aldığımızda, sarımsak aldığımızda tansiyonumuzun düşeceğini düşünürsek, bir rahatlama hissederiz. 'Ben limon kullandım, tansiyonum düşecek' rahatlığı bile tansiyonu düşürür. Yoksa sarımsak ve limon gibi yöntemler ilaçlarla karşılaştırıldığında kan basıncında önemli bir düşme sağlamaz.