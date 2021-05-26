Sarı Kantaron Neye İyi Gelir, Nasıl Kullanılır? Sarı Kantaron Faydaları ve Zararları

Özellikle cilt sorunlarının çözümü için kullanılan sarı kantaron otunun ruh sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi var. Tarihi Eski Yunan ve Roma'ya dayanan sarı kantaron o dönemin hekimleri tarafından savaşta alınan yaraları sarmada; yanıkları, çürükleri ve iltihapları tedavi etmede kullanırlardı. 20. Yüzyıla kadar alternatif tıpta etkisini gösteren sarı kantaron, sonraları kullanım olarak etkisini kaybetmeye başlamıştı. Şimdilerde doğala dönüşle birlikte yeniden popülerliğine kavuşan sarı kantaronun faydaları, zararları, kullanımı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde.