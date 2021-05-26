Sarı Kantaron Neye İyi Gelir, Nasıl Kullanılır? Sarı Kantaron Faydaları ve Zararları
Sarı kantaron, yara iyileştirme özelliği ile son günlerde merak edilen bitkiler arasında yer alıyor. Sarı kantaron, faydaları ve kullanım şekli ile dikkat çekerken, aslında eski zamanlarda alternatif tıpta sıklıkla kullanılıyordu. Son dönemlerde yeniden popülerlik kazanan sarı kantaronun faydaları, zararları ve kullanım şekliyle gelin daha yakından tanıyalım.
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Özellikle cilt sorunlarının çözümü için kullanılan sarı kantaron otunun ruh sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi var. Tarihi Eski Yunan ve Roma'ya dayanan sarı kantaron o dönemin hekimleri tarafından savaşta alınan yaraları sarmada; yanıkları, çürükleri ve iltihapları tedavi etmede kullanırlardı. 20. Yüzyıla kadar alternatif tıpta etkisini gösteren sarı kantaron, sonraları kullanım olarak etkisini kaybetmeye başlamıştı. Şimdilerde doğala dönüşle birlikte yeniden popülerliğine kavuşan sarı kantaronun faydaları, zararları, kullanımı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde.
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Uçuk yaralarına iyi gelir
Sarı kantaronun aktif bileşenlerden biri olan hiperisin maddesinin HIV virüsüne ve uçuğa neden olan virüslere karşı etkili olduğu gösterilmiştir.
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Adet ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur
İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde yapılan bir deneyde sarı kantaron verilen kadınların adet öncesi sendromunun belirtilerinde % 50 oranında bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.
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Depresyon ve anksiyete sorunlarını gidermeye katkıda bulunur
Araştırmacılar 2009’da sarı kantaronun orta ve hafif depresyona etkisiyle ilgili 29 klinik deney yaptılar ve bu bitkinin plasebodan daha güçlü ve en az reçeteyle verilen anti-depresanlar kadar etkili olduğunu; aynı zamanda daha az yan etkiye sahip olduğunu gösterdiler.
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Sarı kantaron otu nasıl kullanılır?
ÇAY: 1 çay kaşığı sarı kantaronu 1 bardak kaynamış suya koyun. 5-10 dakika demleyin. Süzün. Günde 1-3 defa için.
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Sarı kantaron yağı faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
Sarı kantaronun aynı zamanda yağı da birçok sorunu gidermede kullanılmaktadır.
İşte sarı kantaronun yağ şeklinde kullanımının faydaları;
- Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.
- Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir. Ellerinize ve ayak altlarınıza sürerseniz vücut ısısını arttıracaktır.
- Varislerle savaşır.
- Uçukların iyileşmesini sağlar.
- Saçtaki dökülmeyi azaltarak kepeklerin oluşumunun da önüne geçer.
- Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bebeğinizin pişiklerine sürebilirsiniz.
- Adet sancılarını azaltır.
- Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.
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- Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt lekelerini, güneş lekelerini ve izlerini geçirir.
- Baş ağrısı durumunda şakaklara sarı kantaron yağı ile yapılacak bir masaj baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.
- Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir. Vücuda enerji verir.
- Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler.
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Sarı kantaron yağı nasıl yapılır?
Bitki çiçeklendiğinde sarı kantaron çiçeklerini toplayın. Cam bir kavanozun içine koyup çiçekleri zeytinyağıyla karıştırın. 2-3 hafta güneşte bekletin. Yağı süzün. Kavanozu karanlık ve kapalı bir ortamda 1 yıl bekletin. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz.
Uyarılar: Sarı kantaronun kullanımı güvenli görünmektedir. En büyük risk reçeteli ilaçlarla etkileşime girme ihtimalidir. Hamilelik döneminde kullanımının güvenli olduğuna dair bir veri yoktur
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Sarı kantaron zararları ve yan etkileri
Uzmanların uyarılarına göre, sarı kantaron bilinçli kullanılmadığında çeşitli yan etkiler gösterir. Bunlardan en sık yan etkileri;
Ağızda kuruluk
Baş ağrısı,
Kabızlık,
Çarpıntı,
Terleme ve mide bulantısıdır.
Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.