Sandra Bullock Açıkladı: Gençlik Sırrım Çocuk Derisi!

Yapay olarak da üretiliyor Adrenochrome kullanımının artmasıyla beraber, bu kimyasalın farklı yollardan yapay olarak da üretmeye çalıştığı da konuşuluyor. Bir insanın vücudundan alınan herhangi bir şey ile genç kalma fikri bize pek masum ve doğru gelmedi. Yorum sizin...



Kaynak Fotoğraflar: Depophotos, Backgrid USA, Ingimage