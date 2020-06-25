Sandra Bullock Açıkladı: Gençlik Sırrım Çocuk Derisi!
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir TV programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Gençlik sırrını açıklayan Bullock, "Genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettiriyorum" dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
55 yaşındaki oyuncu Sandra Bullock, her zaman genç kalması ile konuşuluyordu. Dünyaca ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Bir TV programına katılan Sandra Bullock, yaptığı gençlik itirafı ile herkesi şaşkına uğrattı.
2
Abone Ol
Oyuncu, genç kalabilmek için Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) yöntemiyle vücuduna çocuk derisi enjekte ettirdiğini, gençlik sırrını da bu yönteme borçlu olduğunu söyledi. EGF yöntemi tüm dünyada hala bir tartışma konusu iken ve doğruluğu tartışılırken, Sandra Bullock'un yaptığı bu açıklama büyük tepki çekti.
3
Abone Ol
Ünlü oyuncu kendisine enjekte edilen derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi. Ancak dünyada bilinen bir iddia var; bu deriler sadece sünnet olan Koreli çocuklardan üretilmiyor. Mülteci çocukların da tüm organ ve derilerinden de üretiliyor.
4
Abone Ol
Tabii bu iddialar ne kadar doğru henüz tam olarak bilinmese de yurt dışında bu işlem bir hayli popüler. Oldukça rağbet gören deri enjekte ettirme işleminin seansı ise 650 dolardan başlıyor.
5
Abone Ol
Gelelim bu 'çocuk derisi enjekte ettirme' işlemine... Nedir bu yöntem? Nasıl yapılır? İşte Adrenochrom hakkında merak edilenler...
6
Abone Ol
Adrenochrom nedir?
Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.
7
Abone Ol
İddialara göre, adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında.
8
Abone Ol
Adrenochrom'un etkileri
AC'nin en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. Bu sebeple tıpkı Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin de bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da açıklamayan ancak bu yöntemi uygulayan sayısız isim olduğu söyleniyor.
9
Abone Ol
Yapay olarak da üretiliyor
Adrenochrome kullanımının artmasıyla beraber, bu kimyasalın farklı yollardan yapay olarak da üretmeye çalıştığı da konuşuluyor. Bir insanın vücudundan alınan herhangi bir şey ile genç kalma fikri bize pek masum ve doğru gelmedi. Yorum sizin...
Kaynak Fotoğraflar: Depophotos, Backgrid USA, Ingimage