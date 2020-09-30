Sandalye Modelleri - Ahşap, Plastik Ve Tel Olan Modern Sandalye Modelleri (2020)
Evlerden eksik olmayan mobilyalar arasında yer alan sandalyeler, işlevselliği ve konforu kadar estetik açıdan da dekorasyonun önemli bir parçası. Sandalye modelleri çeşitli tasarımlarıyla sadece evlerde değil; kafelerde, ofiste ve açık alan konseptlerinin olduğu her yerde karşımıza çıkıyor. Her eşyada olduğu gibi mobilyalar da kullanım alanlarına göre farklılıklar gösteriyor. Teraslarda modasını kaybetmeyen hasır ve rahat modeller tercih edilirken, mutfaklarda ahşap, tel ve ofis ortamında ise plastiğin yanında yine ahşap ve tel detaylı sandalyeler kullanılıyor. Ayrıca salonların vazgeçilmezi dekoratif seçimler bu yıl da konforu ve şık detaylarıyla göz dolduruyor. Evinizin, odanızın ya da bahçenizin dekorasyonuna uygun stil ve renk seçenekleriyle 2020 sandalye modellerini derledik.
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1
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Ahşap sandalye modeli
Hemen her ortamda karşımıza çıkan bu modeller, iki farklı renk ahşabın birleşmesiyle farklı bir bütünlük oluşturuyor. Dış mekanla birlikte, iç mekan tasarımlarında da boy gösteren ahşap sandalyeler bu yıl da oldukça popüler. Bel ve sırt anatomisine uygun bir şekilde tasarlanan modeller, ergonomik kullanım sağlıyor.
2
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Plastik sandalye modeli
Plastik sandalyeler kolay temizlenebilir, leke tutmaz özelliği sebebiyle mutfaklarda ve dış mekanlarda dertsiz sandalye olarak adlandırılıyor. Eğer konforunuz sizin için her şeyden önemliyse, ancak pratik bir alternatif arıyorsanız; üzerlerine minder tasarlayarak da bu tarz sandalyeleri kullanabilirsiniz.
3
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Tel sandalye modeli
Bu tarz sandalyeler genellikle dış mekanların tercihleri arasında. Modern görünümü sayesinde son zamanlarda çeşitli minder kaplama seçenekleriyle de alternatif sunan tel sandalyeler, bu yıl her yerde karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.