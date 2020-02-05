Salon Duvarları İçin Dekorasyon Fikirleri

Gözünüze artık eskisi kadar güzel görünmeyen oturma odanızı küçük dokunuşlarla canlandırabilirsiniz. Nasıl mı? Duvarları ile oynayarak! Oturma odanızın duvarları için dekorasyon fikirlerini aşağıya bırakıyoruz.
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1
Tablolar asın
Eski, antika çerçevelerinizin içerisine uyumlu resimler koyarak bir duvarda hepsini kullanabilirsiniz. Bu odağı o duvara toplayacak ve dikkat çekecek. Ayrıca oldukça da marjinal görünecek.
2
Renklerle canlandırın
Beyaz, bej, açık mavi gibi açık renk duvarlara sahipseniz renklerin patlatacağı canlı büyük bir tablo asabilirsiniz. Böylece duvarınızdaki soluk görünüm renkler ile canlanacaktır.
3
Favori deseninizle duvarı kaplayın
Oturma odanızı boğmayacak, karanlık yapmayacak aydınlık ve beğendiğiniz desenlerde bir duvar kağıdı ile kaplayın. Duvar kaplamasına tamamlayıcı tonlarda renkli sanat eserleri ile de görünümü tamamlayabilirsiniz. Fakat tüm odanın duvarlarını kaplamak maliyetli olabilir bu yüzden birçok kişinin kullandığı odanın sadece tek duvarını kaplama tekniğini kullanabilirsiniz.
4
Aynanın etkisini kullanın
Duvarlardan birine asacağınız süslü ve büyük bir ayna hem güzel görünecektir hem de odanın daha büyük görünmesini sağlayacaktır.
5
Antika objeler kullanın
Herhangi bir antikacıdan veya antika sergisinden alacağınız antika koleksiyonu parçaları duvarınızda birleştirebilirsiniz. Cool ve hoş bir görünüm yakalayacaksınız.
6
Yaratıcılığınızı kullanın
Mesela salonunuzda bir şömineniz varsa şöminenin yanına odunları şekilli bir şekilde koyarak aslında orada olmak zorunda oldukları için değil de, güzel bir görünüm için koyulmuş şekli verebilirsiniz.
7
Deseni sadece duvarınızda kullanmayın
Desenleri sadece duvarınızda kullanmak zorunda değilsiniz. Düz boyalı duvarları olan oturma odanız için harika desenli canlı renklerde bir perde odaya hareket katacaktır.
8
Botanik etki yaratın
Bahçe görünümünü ve botanik görünümleri seviyorsanız botanik resimler asarak çeşitli bitkileri salonunuza yerleştirebilirsiniz.
9
Kütüphane yaptırın
Eğer kitaplarla ve kütüphanelerle ilgiliyseniz sizin için harika bir fikrimiz var. Duvarınıza boydan boya bir kütüphane yaptırın. Hatta bu kütüphanenin ortasını boş bıraktırıp televizyon ünitesi olarak da kullanabilirsiniz.