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GeriEv Dekorasyon Salon Duvarları İçin Dekorasyon Fikirleri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Salon Duvarları İçin Dekorasyon Fikirleri
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Salon Duvarları İçin Dekorasyon Fikirleri

Gözünüze artık eskisi kadar güzel görünmeyen oturma odanızı küçük dokunuşlarla canlandırabilirsiniz. Nasıl mı? Duvarları ile oynayarak! Oturma odanızın duvarları için dekorasyon fikirlerini aşağıya bırakıyoruz.

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1Tablolar asın

Tablolar asın

Eski, antika çerçevelerinizin içerisine uyumlu resimler koyarak bir duvarda hepsini kullanabilirsiniz. Bu odağı o duvara toplayacak ve dikkat çekecek. Ayrıca oldukça da marjinal görünecek.

2Renklerle canlandırın

Renklerle canlandırın

Beyaz, bej, açık mavi gibi açık renk duvarlara sahipseniz renklerin patlatacağı canlı büyük bir tablo asabilirsiniz. Böylece duvarınızdaki soluk görünüm renkler ile canlanacaktır.

3Favori deseninizle duvarı kaplayın

Favori deseninizle duvarı kaplayın

Oturma odanızı boğmayacak, karanlık yapmayacak aydınlık ve beğendiğiniz desenlerde bir duvar kağıdı ile kaplayın. Duvar kaplamasına tamamlayıcı tonlarda renkli sanat eserleri ile de görünümü tamamlayabilirsiniz. Fakat tüm odanın duvarlarını kaplamak maliyetli olabilir bu yüzden birçok kişinin kullandığı odanın sadece tek duvarını kaplama tekniğini kullanabilirsiniz.

4Aynanın etkisini kullanın

Aynanın etkisini kullanın

Duvarlardan birine asacağınız süslü ve büyük bir ayna hem güzel görünecektir hem de odanın daha büyük görünmesini sağlayacaktır.

5Antika objeler kullanın

Antika objeler kullanın

Herhangi bir antikacıdan veya antika sergisinden alacağınız antika koleksiyonu parçaları duvarınızda birleştirebilirsiniz. Cool ve hoş bir görünüm yakalayacaksınız.

6Yaratıcılığınızı kullanın

Yaratıcılığınızı kullanın

Mesela salonunuzda bir şömineniz varsa şöminenin yanına odunları şekilli bir şekilde koyarak aslında orada olmak zorunda oldukları için değil de, güzel bir görünüm için koyulmuş şekli verebilirsiniz.

7Deseni sadece duvarınızda kullanmayın

Deseni sadece duvarınızda kullanmayın

Desenleri sadece duvarınızda kullanmak zorunda değilsiniz. Düz boyalı duvarları olan oturma odanız için harika desenli canlı renklerde bir perde odaya hareket katacaktır.

8Botanik etki yaratın

Botanik etki yaratın

Bahçe görünümünü ve botanik görünümleri seviyorsanız botanik resimler asarak çeşitli bitkileri salonunuza yerleştirebilirsiniz.

9Kütüphane yaptırın

Kütüphane yaptırın

Eğer kitaplarla ve kütüphanelerle ilgiliyseniz sizin için harika bir fikrimiz var. Duvarınıza boydan boya bir kütüphane yaptırın. Hatta bu kütüphanenin ortasını boş bıraktırıp televizyon ünitesi olarak da kullanabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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