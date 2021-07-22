Sakız Çiğnemek Kilo Aldırır Mı Ya Da Kilo Verdirir Mi? Sakız Çiğnemenin Şaşırtıcı Faydaları
Sakız çiğnemek, pek çoğumuzun günlük yaşantısında önemli bir bölümünü kaplar. Stres atmak için, kilo vermek için, ağız kokusunu önlemek için ve daha çok farklı nedenlerle sakız çiğnemeyi alışkanlık haline getirebiliriz. Sakız çiğnemenin acıktırdığını söyleyen bazıları kilo verdirdiğini düşünürken, diğerleri ise tam da bu nedenle yemek yeme ihtiyacı uyandırdığını ve kilo alımını hızlandırdığını savunur. Peki gerçeği nedir; sakız çiğnemek kilo aldırır mı ya da kilo verdirir mi? İşte, sakız çiğnemenin şaşırtıcı faydalarını paylaşıyoruz.
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1
Sakız çiğnemek, sevgilinizle geçirdiğiniz romantik dakikalardan, iş hayatınızda nefesinizi tazelemeye kadar çoğu zaman kurtarıcı niteliğindedir. Ağızdaki bakterileri temizlemesinin yanında sakız çiğnemenin daha ne gibi faydaları olduğunu merak ediyorsanız, işte şaşırtıcı etkileri…
2
Belininizi inceltir
Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sakız çiğnemek iştahınızı biraz azaltarak daha iyi yeme seçimleri yapmanıza yardımcı olabilir. Ortalama olarak, çalışmadaki sakız çiğneyenler sakız çiğnemeyenlere göre 36 daha az kalori almış. Bu kulağa o kadar etkileyici gelmiyor, ancak her gün diyetinizden 36 kaloriyi keserseniz, bir anlam ifade edebilir.
3
Dişlerinizi sağlıklı tutar
Şekersiz olduğu sürece, yemekten sonra 20 dakika sakız çiğnemek, yiyecek artıklarını ortadan kaldırarak ve tükürük akışınızı artırır ve dişlerinizi korumaya yardımcı olabilir. Tükürüğünüz fosfat ve kalsiyum taşıdığı için diş minenizi güçlendirir.
4
Hafızayı geliştirir
Sakız çiğnediğinizde, beyne giden kan akışını artırır. Bunun hafızanızı geliştirmek dahil olmak üzere birçok olumlu etkisi vardır. Profesör Andrew Sholey, kısa süreli sakız çiğnemenin hafızayı yüzde 35 geliştirilebilir olduğunu keşfetti. Ancak dikkatli olun: çok uzun süre çiğnemek kısa süreli hafıza sorunlarına da neden olabilir.
5
Halsizliğini engeller
İş yerinde uyanık kalmakta zorlanıyorsanız, sakız çiğnemek aradığınız basit çözüm olabilir. Bir çalışma , sakızın uykusuzlukla savaşabileceğini ortaya koydu. Nane aromalı her şey gün ortası esnemelerine karşı en etkili sakızdır.
6
Mide ekşimesini azaltır
Yemeğin ardından sakızla yemek yemek, borunuzdaki asit seviyesini düşürebilir . Bu asit, reflü ve mide ekşimesini azaltmaya yardımcı olabilir.
7
Depresyonu azaltır
2011 yılında yapılan bir çalışmada , iki hafta boyunca günde iki kez sakız çiğnemek, hastalarda anksiyete, depresyon, yorgunluk ve diğer akıl hastalıklarını azalttığı gözlemlendi.
8
Mide bulantısını ortadan kaldırır
Her türden şekersiz nane veya zencefil sakızı, ister sabah bulantısı, ister taşıt tutması olsun, mide rahatsızlığını yatıştırabilir. Nane ve zencefil mide bulantısı için doğal ilaçlardır . Sağlığınızı iyileştirmenin küçük yollarını arıyorsanız, bir tatlıya uzanmak yerine bir sakız çiğnemeyi deneyin.
9
Sakız çiğnemek kilo aldırır mı?
Sakız çiğnemenin acıktırdığı düşünülerek, dolaylı yoldan yemek yeme dürtüsü oldulturduğu ve dolayısıyla kilo aldırdığı tartışma konuları arasında yer alıyor. Sakız, şekersiz olanından çiğnendiğinde uzun dönemde kilo vermenize yardımcı olabilir. Rhode Island Üniversitesi'nde yapılan laboratuvar araştırmalarına göre, sakızın kalori alımını düşürmeye yardımcı olduğu ve kalori yakma sürecini arttırdığı açıklandı.
10
Sakız çiğnemek kilo verdirir mi?
Elbette sadece sakız çiğneyerek saatte yalnızca 11 kalori yakarsınız, ancak bunu birkaç saate çıkarırsanız gün içinde fazladan 50 kalori daha yakmış olmanız mümkün.