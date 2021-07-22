Sakız Çiğnemek Kilo Aldırır Mı Ya Da Kilo Verdirir Mi? Sakız Çiğnemenin Şaşırtıcı Faydaları

Belininizi inceltir Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sakız çiğnemek iştahınızı biraz azaltarak daha iyi yeme seçimleri yapmanıza yardımcı olabilir. Ortalama olarak, çalışmadaki sakız çiğneyenler sakız çiğnemeyenlere göre 36 daha az kalori almış. Bu kulağa o kadar etkileyici gelmiyor, ancak her gün diyetinizden 36 kaloriyi keserseniz, bir anlam ifade edebilir.