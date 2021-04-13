Sahurda Tok Tutan Yiyecekler Neler? Tok Tutan Beslenme Önerileri

Sahurda uzun süre tok tutacak besinler tercih edilmeli. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Bu nedenle günlük tüketilmesi gereken 2 litre su ihtiyacı iftar ile sahur arasına yayılmalı. Ayrıca suyun yavaş yavaş su içilmesi de en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlanabilir.



Sahurda yemek yerine bir kahvaltı tercih edilmeli. Gün boyu tok kalabilmek için et yemekleri, pilav, makarna tüketilirse daha çok acıkmaya ve susamaya neden olur. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan 1 bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.