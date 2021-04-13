Sahurda Tok Tutan Yiyecekler Neler? Tok Tutan Beslenme Önerileri
Ramazan ayında beslenme düzeni değişir. Bu nedenle de öğün planına dikkat edilmeli. Özellikle de sahurda tok tutan besinlerin tüketilmesi gün içinde acıkmanın önüne geçebilir. Peki sahurda tok tutan yiyecekler neler? İşte tok tutan besin önerileri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sahur, Ramazan ayının en önemli öğünlerinden. Çünkü sahur vakti tüketilen yiyecekler gün içinde acıkmadan oruç tutulmasına yardımcı olur. Bu yüzden Ramazan ayını sağlıklı, kaliteli ve tok geçirmenin en önemli kuralı da yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirten Diyetisyen Berrin Yiğit, sahurda tok tutan yiyecekleri ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
2
Sahurda uzun süre tok tutacak besinler tercih edilmeli. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Bu nedenle günlük tüketilmesi gereken 2 litre su ihtiyacı iftar ile sahur arasına yayılmalı. Ayrıca suyun yavaş yavaş su içilmesi de en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlanabilir.
Sahurda yemek yerine bir kahvaltı tercih edilmeli. Gün boyu tok kalabilmek için et yemekleri, pilav, makarna tüketilirse daha çok acıkmaya ve susamaya neden olur. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan 1 bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.
3
Kaliteli bir protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketilebilir. Az tuzlu peynir, 1 kase yoğurt, 1 bardak kefir, bol naneli bir ayran, 1 bardak laktozsuz süt tercih edilebilir. İçeriğindeki protein ile tokluk hissi sağlar ve ertesi günün daha kolay geçirilmesine destek olurlar.
Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir. Bu yeşillikleri ince kıyım olarak salatalarınıza, yoğurdunuza veya kefirinize ekleyebilirsiniz.
4
1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurda keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, 1 avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler tercih edilebilir. 1 bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketilebilir. Kahvaltı yapmak istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.
Semizotu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, havuç, maydanoz ve diğer tüm sebzeler vücuda su veren gıdalardandır. Sahurda yeşilliklerle salatalar yapabilir veya semizotlu çörek otlu bir kase cacık halinde tüketebilirsiniz. Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerdendir. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz.