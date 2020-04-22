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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sahurda Tok Tutan Besin Önerileri
Beslenme Önerileri

Sahurda Tok Tutan Besin Önerileri

Ramazan günlerinin en önemli öğünlerinden biri de sahurdur. Sahurda yenilen yiyecekler gün boyu bizi tok tutması açısından oldukça önemlidir. Peki Ramazan ayında ne yersek bizi tok tutar? Diyetisyen Berrin Yiğit bizler için sıraladı.

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Yemek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemlidir. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmaktır. İşte sahurda mutlaka dikkat etmeniz gereken tüyolar...

2Sahurda yarım litre su içmeyi unutmayın

Sahurda yarım litre su içmeyi unutmayın

Sahuru genişletilmiş bir sabah kahvaltısı gibi düşünebilirsiniz. Bu öğünde hafif ama sizi uzun süre tok tutacak besinleri tercih etmelisiniz. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Dolayısıyla iftar ile sahur arasına günlük tüketmeniz gereken 2 litre suyu yaymanız, yavaş yavaş su içmeniz en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlayabilirsiniz.

3Ana yemeklerden uzak durun

Ana yemeklerden uzak durun

Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan 1 bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.

4Nefesinizi tazelemek için dereotu, maydanoz ve nane tüketin

Nefesinizi tazelemek için dereotu, maydanoz ve nane tüketin

Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir. Bu yeşillikleri ince kıyım olarak salatalarınıza, yoğurdunuza veya kefirinize ekleyebilirsiniz.

5Protein içeren gıdalar tüketin

Protein içeren gıdalar tüketin

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketebilirsiniz. Az tuzlu peynir, 1 kase yoğurt, 1 bardak kefir, bol naneli bir ayran, 1 bardak laktozsuz süt tüketebilirsiniz. İçeriğindeki protein ile tokluk hissi sağlar ve ertesi günü daha kolay geçirmenize destek olurlar.

6Sebzelerin gücünden faydalanın

Sebzelerin gücünden faydalanın

Semizotu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, havuç, maydanoz ve diğer tüm sebzeler vücuda su veren gıdalardandır. Sahurda yeşilliklerle salatalar yapabilir veya semizotlu çörek otlu bir kase cacık halinde tüketebilirsiniz. Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerdendir. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz.

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8Posalı yiyecekler, bitki çayları ve çorba tüketin

Posalı yiyecekler, bitki çayları ve çorba tüketin

1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, 1 avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. 1 bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.

9Sahur alternatifleri

Sahur alternatifleri

1. Alternatif:

 -Kepekli tost ( 2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir )

-1 su bardağı kefir/ayran/laktozsuz süt

-1 yumurta

-Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir).

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2. Alternatif:

-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-1 porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz)

-1 su bardağı laktozsuz süt

-Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için)

-10 adet çiğ fındık

-2 tam ceviz

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3. Alternatif:

-1 kase çorba (2 küçük boy kepçe )

-Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli)

-1 dilim esmer ekmek

-Bolca söğüş

-1 porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurma

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Pixabay, Pexels

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