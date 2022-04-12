Sahurda Nasıl Beslenmeli, Hangi Yiyecekler Tüketilmeli? Sahurda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sahur seçimi uykuya geçişimizi zorlaştırmamalı, yeterli vitamin-minerali içermeli, tokluk süremizin uzamasına yardım etmeli ve bu süreçte yavaşlayan bağırsak hareketlerinin düzenlenebilmesi için yeterli lifi içeren bir öğün olmalıdır. Sahurda akşam yemeği gibi ağır ve yağlı yemeklerin tercih edilmesi hem mideyi yoracak hem de kilo alımına sebep olacaktır. Bu öğünü daha hafif ve dengeli tercihlerle yapılması gerekmektedir.



Protein içeriği yüksek, tokluk süremizi uzatacak olan süt, peynir, yumurta gibi besinler öğüne mutlaka eklenmelidir. Yağ grubu olarak zeytinyağı, ceviz, badem gibi seçimler yapıp sebze grubu olarak da domates, salatalık gibi söğüş sebzelere beslenmede yer verilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak kan şekerini daha dengeli bir şekilde yükseltebilmesi ve bağırsak hareketlerine faydalı olabilmesi için de karbonhidrat grubundan tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf gibi besinler öğünümüze eklenmelidir.