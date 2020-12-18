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Kültür Sanat MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Depophotos, Instagram, iStock

Sağlıklı Yaşamı ve Hayvan Haklarını Savunuyorlar! İşte Vegan Ünlüler…

Vegan ya da vejetaryen yaşam tarzı yaşayan herkes gibi ünlülerin de bu yaşam tarzını seçmek için farklı nedenleri var. Kimi sağlık sorunları nedeniyle, kimiyse hayvan haklarından dolayı ya da sadece kişisel bir seçim olarak vegan olmayı tercih ediyor.