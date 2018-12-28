İyi Yaşam MAHMURE ÖZEL

Sağlıklı Yaşamaya Başlamak İçin 6 Neden

Aslında hepimiz sağlıklı yaşamamız gerektiğini biliyoruz; daha iyi beslenmeli, daha fazla hareket etmeli, televizyon/bilgisayar başında daha az zaman geçirmeli, daha çok gülmeli, daha fazla uyumalıyız… Tüm bunları hayata geçirmek konusunda ise çok fazla başarılı olamıyoruz.