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Geriİyi Yaşam Sağlıklı Yaşamaya Başlamak İçin 6 Neden
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Sağlıklı Yaşamaya Başlamak İçin 6 Neden
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Sağlıklı Yaşamaya Başlamak İçin 6 Neden

Aslında hepimiz sağlıklı yaşamamız gerektiğini biliyoruz; daha iyi beslenmeli, daha fazla hareket etmeli, televizyon/bilgisayar başında daha az zaman geçirmeli, daha çok gülmeli, daha fazla uyumalıyız… Tüm bunları hayata geçirmek konusunda ise çok fazla başarılı olamıyoruz.

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Sağlıklı bir yaşama adım atmak için 6 nedeni sıraladık. Bu nedenlerin sizi sağlıklı yaşamak için motive etmesini diliyoruz!

2Sık sık hastalanmayacaksınız
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Sık sık hastalanmayacaksınız

Çok sık grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanıyor ve genel olarak sağlığınızla ilgili sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız beslenme düzeninize bir göz atın. Daha iyi beslenmek sizi hastalıklara karşı korur.

3Günümüz problemlerini önleyeceksiniz
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Günümüz problemlerini önleyeceksiniz

21. yüzyıl hastalıklarının çoğu yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam kaynaklı; şeker, yüksek tansiyon, kanser… Tüm bu hastalıklar kötü alışkanlıklar ve düzensiz bir yaşam tarzından kaynaklanıyor. Sağlıklı yaşam tarzı benimsediğinizde kendinizi bunlardan koruyabilirsiniz.

4Yan etki olarak kilo kaybı
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Yan etki olarak kilo kaybı

Ne yediğinize dikkat etmeye başladığınızda ve daha fazla hareket ettiğinizde diyet yapmaya gerek kalmadan kilo verdiğinizi göreceksiniz.

5Enerjiniz artacak
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Enerjiniz artacak

Egzersiz yapmaya başladığınızda ve vücudunuz için doğru gıdalar tükettiğinizde enerjinizin arttığını hemen hissedeceksiniz.

6Daha iyi uyuyacaksınız
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Daha iyi uyuyacaksınız

Vücudumuz bir makineye benzer. Eğer iyi bir yemekle yakıt verirseniz ve ihtiyaç duyduğu aktiviteleri yaparsanız sorunsuz çalışır. Bu durum uykunuzu da etkiler. Kafanızı yastığa koyduğunuzda uzun uzun dönüp durmak yerine, dakikalar içinde uykuya dalabilirsiniz.

7Daha güçlü olacaksınız
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Daha güçlü olacaksınız

Düzenli olarak egzersiz yaptığınızda, artan kas kütleniz sayesinde sadece ağır şeyleri kaldırabilme konusunda güçlenmezsiniz. Aynı zamanda kalbiniz güçlenir, vücudun kardiyo sistemi daha iyi çalışır. Tüm bunlar kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak daha güçlü hissetmenizi sağlar.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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