Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt İçin 8 Püf Noktası

MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİNİ ARTIRIN Beslenme düzeninize ekleyeceğiniz meyve ve sebze tüketimi cilt sağlığınıza gözle görülür derecede katkı sağlayacaktır. C vitamini vücuttaki serbest radikallerle savaşarak cildin gençleşmesine katkı sağlar ve cilde ihtiyacı olan nemi geri kazandırır. Bu nedenle özellikle portakal, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamininden zengin besinleri beslenmenizden eksik etmeyin.