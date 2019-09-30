Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt İçin 8 Püf Noktası

Dengesiz havaları yaşadığımız şu zamanlarda rüzgar ve değişen hava cildi kurutup nemsiz bırakabiliyor. Kuruyan ciltte ise kızarıklık, pullanma, kaşıntı, cilt lekeleri gibi birçok sorun olabiliyor. Bu olumsuz etkilerden korunmak ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için 8 püf noktasını veriyoruz.
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1
İşte ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın 8 adımı...
2
MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİNİ ARTIRIN
Beslenme düzeninize ekleyeceğiniz meyve ve sebze tüketimi cilt sağlığınıza gözle görülür derecede katkı sağlayacaktır. C vitamini vücuttaki serbest radikallerle savaşarak cildin gençleşmesine katkı sağlar ve cilde ihtiyacı olan nemi geri kazandırır. Bu nedenle özellikle portakal, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamininden zengin besinleri beslenmenizden eksik etmeyin.
3
SOMON BALIĞI TÜKETİN
Somon balığı cilt elastikiyetini artırma özelliği bulunan bir tür karotenoid olan astaxanthin içeriyor. Haftada 2 kez tüketeceğiniz somon balığı cildinizi onarır ve derin kırışıklıkları önleyip görünümünü azaltır.
4
A VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN
A vitamini ciltteki kollajeni artırıyor, cildin su tutma kapasitesini artırıp nemi hapsediyor. Birçok hayvansal ve bitkisel besinde A vitamini bulunuyor. Balık yağı, yumurta, süt, karaciğer ve peynir içinde A vitamini bulunan hayvansal kaynaklar. Havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina, kayısı ile mango gibi meyveler de bolca A vitamini içeriyor.
5
SU CİLT KURULUĞUNU ÖNLÜYOR
Su tüketimi cilt kuruluğunu önlüyor. Işıl ışıl sağlıklı ve canlı bir cilt için gün içinde en az 10 bardak su içmeye özen gösterin.
6
DUŞ SÜRESİNİ KISA TUTUN
Cilt sağlığınız için sıcak değil, her zaman ılık suyla yıkanın. Sıcak suyla sık duş almak, uzun süren ve banyo köpükleriyle yapılan duşlar ciltte kuruluğu artırıyor. Bu nedenle banyo ve duş süresini 10 dakikada tutmaya özen gösterin.
7
CİLDİNİZE UYGUN NEMLENDİRİCİLER KULLANIN
Cilt tipinize uygun nemlendirici ürünler kullanın. Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz. Nemlendirici seçerken doğal ve etkin nem sağlayan parfüm ve paraben içermeyen ürünleri tercih edebilirsiniz. Nemlendiricilerin içerisinde en çok kullanılan yenileyici-onarıcı maddeler; kolojen, kolojen amino asitleri, keratindir. Deride kolojeni yeniden yapılandıran ürünler hyoluronik asit içerirler.
8
SABUNSUZ TEMİZLEYİCİLER TERCİH EDİN
Sabunsuz temizleyicileri tercih edin. Sabunlar cildi kuruttuğu için pH’ı 5.5 olan sabunsuz temizleyiciler veya yağ ile gliserin oranı yüksek sabunlar kullanın.
9
BEBEK YAĞI KULLANABİLİRSİNİZ
Banyo sonunda kullanacağınız vücut yağları, cildinizin nem kaybını engelleyecektir. Bebeklere uygulanan saf zeytinyağı doğal bir ürün olduğu için bu tür ürünleri de rahatlıkla kullanalabilirsiniz. Ayrıca haftalık nem maskeleri de cildinizin nemlenmesinde oldukça fayda sağlıyor.