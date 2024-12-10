Sağlığınızı riske atmadan spor yapmanın 7 altın kuralı

İster profesyonel bir sporcu olunsun, ister hobi olarak spor yapılsın, spor yaralanmalarından kaçınmak için gerekli önlemler alınmalı ve bazı kurallara dikkat edilmelidir. Bu kurallar sayesinde spor yaparken sağlığınızı koruyabilir ve yaralanma riskini en aza indirebilirsiniz. Sağlıkla spor yapmanın yolu, vücudunuzu dinlemek, doğru teknikleri kullanmak ve gerekli önlemleri almakla başlar. Spor yaparken amaç sadece fiziksel yönden sağlık kazanmak değil, aynı zamanda uzun vadede genel sağlığı korumaktır.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Köken, sağlığı riske atmadan spor yapmanın püf noktalarını anlattı.