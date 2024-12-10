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Sağlığınızı riske atmadan spor yapmanın 7 altın kuralı

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#Spor#Spor Yapmanın Püf Noktaları#Spor Yaparken Bunlara Dikkat Edin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 13:11

Spor yapmak, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Ancak doğru yöntemlerle yapılmazsa spor, yaralanmalarla sonuçlanabilir ve sağlığınıza zarar verebilir.