Sağlıklı mı Değil mi? Patlamış Mısırı Yakından Tanıyalım...

Besin değerleri yüksektir Patlamış mısır sadece lif açısından değil, diğer besin değerlerini bakımından da zengindir. 1 porsiyon (yaklaşık 100 gram) patlamış mısırda ortalama 13 gram lif, 11 gram da protein vardır. Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var; tüm saydığımız bu değerler çok az yağ ile hazırlanmış patlamış mısırlar için geçerli.