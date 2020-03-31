Sağlıklı mı Değil mi? Patlamış Mısırı Yakından Tanıyalım...
Patlamış mısır, özellikle film izleme seanslarımızın vazgeçilmez parçasıdır. Patlamış mısır hakkında çok yağlı olduğuna, kilo aldırdığına dair birçok şey söyleniyor. Peki bunlar doğru mu? Patlamış mısır zararlı mı yoksa sağlıklı mı? Gelin patlamış mısırı daha yakından tanıyalım...
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1
Patlamış mısır, çoğu atıştırmalığa göre lif açısından yüksek, kalori açısından ise düşüktür. Patlamış mısırın bu özelliğini göz önüne alırsak, bilinenin aksine kilo yapmadığını ve zararlı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak fazla yağ ile hazırlanmadığı sürece.
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Patlamış mısır nasıl oluyor da sağlıklı sayılıyor?
Patlamış mısır aslında oldukça sağlıklı bir besindir. Patlamış mısırı diğer atıştırmalıklardan ayıran ve sağlıklı yapan nedenler ise şöyle sıralanabilir:
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Besin değerleri yüksektir
Patlamış mısır sadece lif açısından değil, diğer besin değerlerini bakımından da zengindir. 1 porsiyon (yaklaşık 100 gram) patlamış mısırda ortalama 13 gram lif, 11 gram da protein vardır. Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var; tüm saydığımız bu değerler çok az yağ ile hazırlanmış patlamış mısırlar için geçerli.
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Patlamış mısırlar tam tahıllıdır
Tam tahıllı denilince aklımıza ilk olarak yulaf, karabuğday, çavdar gibi besinler gelir. Patlamış mısırın da tam tahıllı besinler kategorisine dahil olduğunu söyleyelim. Beslenme listesine patlamış mısır dahil edenler, etmeyenlere göre % 250’den daha fazla tam tahıl tüketmiş olurlar.
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Antioksidan kaynağıdır
Patlamış mısır polifenollerle doludur. Bu da kalp sağlığını güçlendirdiği ve kanser riskini azalttığı anlamına gelir.
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Düşük kalorilidir
Patlamış mısır havayla doludur (çekirdeklerin açıldıktan sonra ne kadar küçük olduklarını düşünün). Havadar olduğu için, çok fazla kalori almadan çok fazla mısır elde edersiniz. 1 su bardağı patlamış mısır yaklaşık 130 kaloridir.