Sağlıklı Kilo Verme Yöntemleri Nelerdir? İşte Öneriler...

Günde 2 litre su içilmeli. Su, metabolizmayı canlandırmak, hücreleri yenilemek ve toksinleri atmak için çok önemli. Su içine nane, tarçın gibi ürünler eklenerek su içmeyi sevmeyenler için aroma sağlanabilir. Su, yağ yakıcı bir iksir olarak değerlendirilmemeli.



Fazla vücut yağlarının yanması en iyi sağlıklı ve size uygun olan beslenme ve fiziksel aktivite ile birlikte gerçekleşir. Haftada 0,5- 1,5 kg verilmesi tercih edilir. Spor olarak sevdiğiniz ve sürdürebileceğiniz sporu seçin. Her gün 45 dakikalık yürüyüş kilo vermeye destek olabilir.



“Uzun açlık” dediğimiz yöntem metabolizmayı canlandırmak uygunsa denenebilir. Örneğin akşam 20.00’den ertesi gün saat 12.00’ye kadar su, çay, kahvenin dışında yemek kesilebilir.