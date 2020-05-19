Sağlıklı Güzel ve Mutlu Yaş Almak İçin 10 Altın Kural!

Yüz ve vücut mimarisi için kişinin genetik anatomik yapısı çok önemlidir. Estetik işlemler biliyorsunuz ki en zirve dönemlerini yaşıyor. Sebebi belli; altın oran dediğimiz bir kavram ile kendinizi daha beğeniyor ve toplum beğeni algısı için tereddütler yaşamıyorsunuz. Bu demek değil ki herkes en yüksek istatistiklerde olmalı sadece sizin konsantrasyonunuzu keyfiniz çok etkileyecek ve kısa-kolay uygulamalarla yaydığınız enerjiyi pozitifleştirmeniz özgün bir şekilde mümkün.