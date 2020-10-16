MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Sağlıklı Bir Cilt İçin Uzak Durmanız Gereken 4 Temel Besin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Sağlıklı Bir Cilt İçin Uzak Durmanız Gereken 4 Temel Besin
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy

Sağlıklı Bir Cilt İçin Uzak Durmanız Gereken 4 Temel Besin

Cilt sağlığı sadece bakımla değil, ne yiyip ne içtiğimizle de doğrudan alakalıdır. Bunun için özellikle uzak durmamız gereken bazı besinler bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte sağlıklı bir cilt için uzak durmanız gereken 4 temel besin...

2Beyaz ekmek
Abone Olgoogle-news

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek sadece kilo almanızı sağlamaz aynı zamanda yüksek karbonhidrat içeriği ile cilde de zarar verir. Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek akne oluşumunu tetikler.

3Tatlı
Abone Olgoogle-news

Tatlı

Tatlıyı porsiyon kontrolü yaptığınız sürece tüketmenizde bir sakınca yok. Ancak öğününüze ekleyeceğiniz eksta bir top dondurma ya da fazladan bir dilim kekin sadece göbeğiniz değil, cildiniz üzerinde de doğrudan etkisi var.

4Kızarmış yiyecekler
Abone Olgoogle-news

Kızarmış yiyecekler

Kızarmış gıdaları tükettiğimiz zaman zararlı yağlar vücuttan kolay kolay atılamaz. Bu yağlar da hem kalp hastalığına hem de ciltte deformasyonlara neden olur.

5Yapay tatlandırıcılar
Abone Olgoogle-news

Yapay tatlandırıcılar

Şekerden daha zararlı bir şey varsa o da yapay tatlandırıcılardır. Yapay tatlandırıcılar kaloriyi azaltabilir ancak bu azaltma cilt sorunları olarak geri döner. Yapay tatlandırıcılar ciltte sivilce, leke ve tahrişe neden olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi