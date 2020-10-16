Sağlıklı Bir Cilt İçin Uzak Durmanız Gereken 4 Temel Besin
Cilt sağlığı sadece bakımla değil, ne yiyip ne içtiğimizle de doğrudan alakalıdır. Bunun için özellikle uzak durmamız gereken bazı besinler bulunuyor.
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1
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İşte sağlıklı bir cilt için uzak durmanız gereken 4 temel besin...
2
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Beyaz ekmek
Beyaz ekmek sadece kilo almanızı sağlamaz aynı zamanda yüksek karbonhidrat içeriği ile cilde de zarar verir. Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek akne oluşumunu tetikler.
3
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Tatlı
Tatlıyı porsiyon kontrolü yaptığınız sürece tüketmenizde bir sakınca yok. Ancak öğününüze ekleyeceğiniz eksta bir top dondurma ya da fazladan bir dilim kekin sadece göbeğiniz değil, cildiniz üzerinde de doğrudan etkisi var.
4
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Kızarmış yiyecekler
Kızarmış gıdaları tükettiğimiz zaman zararlı yağlar vücuttan kolay kolay atılamaz. Bu yağlar da hem kalp hastalığına hem de ciltte deformasyonlara neden olur.
5
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Yapay tatlandırıcılar
Şekerden daha zararlı bir şey varsa o da yapay tatlandırıcılardır. Yapay tatlandırıcılar kaloriyi azaltabilir ancak bu azaltma cilt sorunları olarak geri döner. Yapay tatlandırıcılar ciltte sivilce, leke ve tahrişe neden olabilir.