Sağlıklı Bir Cildin Anahtarı: Mineral Yağlar

Kozmetik alanında başta bebek yağları olmak üzere cilt losyon ve kremlerin, güneş koruyucuların makyaj temizleyici ürünlerin, dudak boyalarının ve göz farlarının yapımında da kullanılan mineral yağlar; güçlü nem tutma ve bariyer oluşturma özelliğinden dolayı bebek bezi pişiklerinde, egzama tedavisinde, yanıklarda, nasır tedavisinde, kilo almaya bağlı deride çatlakların oluşumunu önlemek ve çatlak görünümünü azaltmak için de tercih ediliyor.