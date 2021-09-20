Sağlıklı Beslenme Programı Nasıl Olmalı? Yaşa Göre Sağlıklı Beslenme Listesi

ARA ÖĞÜNLERİ UNUTMAYIN Yoğun çalışma ortamında unutulsa da sağlıklı beslenme için ara öğünler çok önemlidir. Uzun süren toplantılar, işlerin uzaması ya da çoğu zaman unutulmaktan dolayı atlanan ara öğünleri mutlaka tüketmelisiniz. Özellikle öğle ve akşam yemeği arasındaki süre uzundur ve bu arada sağlıklı atıştırmalıklar tüketerek metabolizmanızı çalıştırmalısınız.