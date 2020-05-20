Sağlık Deposu 5 Bitkisel Süt ve Tarifleri

Bitkisel sütler; hayvansal sütlerin yerine alternatif olarak yıllardır kullanılan; birçok farklı besinden elde edilen sütlerdir. Son yıllarda gittikçe popülerleşen bu bitkisel sütlerin vücuda birbirinden farklı faydaları var.
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Badem sütünden yulaf sütüne, soya sütünden Hindistan cevizi sütüne; hem evde yapabileceğimiz hem de marketlerde artık kolaylıkla bulabileceğimiz bitkisel sütler var. Gelin bu bitkisel sütlerin tek tek faydalarına bakalım…
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BADEM SÜTÜ
Badem sütü bitkisel sütler ve kabuklu yemişler içerisinde en sık kullanılan süttür. İnek sütüne göre kalsiyum içeriği daha fazla olan badem sütünün rengi inek sütüne göre daha koyu renkte bejdir. Badem sütü laktoz içermez ve antioksidanlar ile potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından çok zengindir. 1 bardak badem sütü günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama %30’unu, E vitamini ihtiyacının ise %125’ini karşılar.
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BADEM SÜTÜ TARİFİ
Badem sütünün yapımı çok kolaydır.
Malzemeler:
•1 su bardağı çiğ badem
•4 su bardağı içme suyu (miktarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz)
•Tatlandırmak için tercih ederseniz bal, pekmez, kakao, tarçın...
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Tarif:
•Bademleri geceden en az 8 saat suda bekletin.
•Bademleri süzün ve sudan geçirin.
•4 bardak suyu ve bademleri blenderdan geçirin.
•2-3 dakika boyunca blender'da karıştırın. Homojen ve akışkan bir karışım elde ettiğinizde mikseri kapatın.
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•Daha sonra bir sürahinin ya da kavanozun üzerine temiz bir tülbent geçirin. Blender'daki karışımı sürahiye aktarın. Badem sütü sürahiye akarken posası tülbentte kalacaktır. Temiz ellerinizle tülbentte kalan posayı sürahinin içine iyice sıkın. Badem sütünüz hazır.
•Dilerseniz tatlandırmak için arzu ettiğiniz miktarda tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, achai, kakule, chia tohumu vb. besin maddelerini de blender'a ekleyebilirsiniz.
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HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ
En popüler bitkisel süt kaynaklarından biri olan hindistan cevizi sütü, Faydalı yağ asitleri içerir ve gluten içermez. Pişirme özelliği bulunan bu süt ayrıca vegan beslenenlerin de ilk tercihleri arasındadır. Metabolizmayı hızlandıran Hindistan cevizi sütü antibakteriyel özelliklere de sahiptir ve taze hindistancevizinin etli kısmı rendelenip sıkılarak elde edilir.
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HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ TARİFİ
Hindistan cevizini kırıp kabuklarını soyun. İçindeki beyaz kısımlarını rendeleyin.
1 bardak Hindistan cevizi rendesi için 2 bardak su olacak şekilde blender’a aktarın.
Blender’ı 5 dakika çalıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirin. Sonra yeniden 5 dakika çalıştırın. Sütünüz hazır. Ancak kıvamı yeterince akışkan gelmezse aynı işlemi 1 saat sonra tekrar edebilirsiniz.
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Malzemeyi tülbentle ya da süzgeçle süzüp posasını ayırın. Posayı az evvel de dediğimiz gibi kurutup öğüterek Hindistan cevizi unu olarak kullanabilirsiniz.
Hindistan cevizi sütünüzü ise buzdolabında saklayın ve 2-3 gün içinde tüketin.
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PİRİNÇ SÜTÜ
Pirinç sütü diğer bitkisel sütlere oranla daha yüksek miktarda karbonhidrat içerir. Glisemik indeksi çok yüksektir. Soya ve kabuklu yemişlere alerjisi olanlar için iyi bir seçimdir. Diyet amaçlı ürünleri kullananların yanı sıra, protein intoleransı olan kişiler için de ideal bir besindir. Pirinç sütünde protein miktarı oldukça düşüktür. Kalsiyum, fosfor, E, D ve B kompleks vitaminlerini içerir. Proteinlerin neden olduğu çeşitli alerjik rahatsızlıklara da yol açmaz. Diğer bitkisel sütler gibi pirinç sütü de kolesterol içermez fakat yüksek karbonhidrat içerdiği için ve yüksek glisemik indeksli olduğu için diyabetik hastalar tercih etmemelidir.
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PİRİNÇ SÜTÜ TARİFİ
Malzemeler:
•1 bardak baldo pirinç
•3 bardak su
•1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
•Bir tutam tuz
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TARİF:
Ortalama bir su bardağı pirinci tencereye ya da kaseye dökün, üzerini su ile kaplayın. 4 saat bekletin.
Pirinçler yumuşadığında süzün ve blenderınıza yerleştirin.Üzerine 3 bardak su ( bardak pirinci ölçtüğünüz bardakla aynı olsun), akçaağaç ve tuz ekleyin.
Pirinç iyice yumuşayıp parçalanana kadar 4-5 dakika yüksek hızda blenderınızı çalıştırın..
Bir süzgeç alın, üzerine tülbent, tişört veya çok ince havlu geçirin, tencerenin üzerine koyun.
Karışımı tülbentin üzerine dökün. Sütü tencerenin içine süzün ve tülbenti top yaparak iyice sıkın. Tenceredeki sütü cam bir şişeye aktarın.
Buzdolabında 4-5 güne kadar saklayabilirsiniz.
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YULAF SÜTÜ
Badem sütüne göre daha fazla protein, pirinç sütüne göre ise daha az karbonhidrat içerir.
Alternatifleri badem veya soya sütü gibi ürünlere göre alerjenliği daha düşüktür. Kemik yapısını güçlendirir, B vitaminlerinden zengindir.
Yulaf sütü Yüksek miktar beta glukan içerir. Beta-glukan LDL’yi düşürerek koroner kalp yetmezliği riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda glisemik indeks düşürücü özelliği ile kan şekerini düşürücü etkisi vardır.
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YULAF SÜTÜ TARİFİ
Malzemeler
•1 ölçek yulaf
•3 ölçek su
•Bir tutam tuz
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Yulafınızı bir miktar su ile ıslatın. En az 30 dakika, mümkünse 1 gece suda bekletin. Suyu süzerek yulaflarınızı yıkayın.
Makinenizin içine su, yulaf ve tuzu ekleyerek süt haline gelene kadar makineyi çalıştırın.
Tülbent, yoğurt torbası veya temiz bir bez yardımıyla süzün.
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SOYA SÜTÜ
Bitkisel sütlerden en bilineni; inek sütüne protein ve kalsiyum bakımından en iyi alternatif olan soya sütüdür. Demir ve bitkisel östrojenden zengindir. Proteini, diğer bitkisel sütlerden daha yüksektir. hayvansal sütlerin aksine, minimal düzeyde doymuş yağ içerir ve kolesterol içermez.
Soya fasulyesi ile yapılan soya sütü, vejetaryen beslenenler ve laktoz intoleransı yaşayan kişiler tarafından da tercih ediliyor. Soya sütü yoğun kıvamı ve lezzeti ile kahvelerde, smoothie’lerde sıklıkla kullanılıyor.
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SOYA SÜTÜ TARİFİ
Malzemeler:
•1 su bardağı soya fasulyesi
•5 su bardağı su
Tarif:
Soya fasulyesinin üzerine 3 su bardağı su döküp bir gece bekletin.
Suda bir gece beklettiğiniz soya fasulyelerini yıkayın.
Bolca suyun içerisine aldığınız fasulyelerin kabuklarını tamamen temizleyin.
Temizlenen fasulyeleri ve 5 su bardağı suyu blendara alın.
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Blendardan geçirdiğiniz sütü bir tülbent ve tel süzgeç yöntemiyle iyice süzün.
Son olarak tülbentin ağzını kapatıp kalan suyu elinizle sıkın.
Soya sütünü bir tencereye alıp yaklaşık 10 dakika kaynatın.