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Sadece Şöhretle Yetinmiyorlar! İşte Kendi Markasını Yaratan Ünlü İsimler…

Hepsi çok meşhur, her biri farklı dallarda şöhret basamaklarında ilerliyor. Yine de bu büyüye kapılmıyorlar, üretmeye devam ediyorlar. Birçok ünlü isim kendi markasını kuruyor, sahnelerin ya da ekranların yanı sıra moda, güzellik sektöründe de adlarından söz ettiriyorlar.