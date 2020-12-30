Sadece Şöhretle Yetinmiyorlar! İşte Kendi Markasını Yaratan Ünlü İsimler…
Hepsi çok meşhur, her biri farklı dallarda şöhret basamaklarında ilerliyor. Yine de bu büyüye kapılmıyorlar, üretmeye devam ediyorlar. Birçok ünlü isim kendi markasını kuruyor, sahnelerin ya da ekranların yanı sıra moda, güzellik sektöründe de adlarından söz ettiriyorlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte şöhretini fırsata çeviren, kendi markasını yaratan ünlüler…
2
Abone Ol
Kim Kardashian
Cesur pozları, kostümleri ve çarpıcı makyajlarıyla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian, güzellik ürünleriyle sektörde yerini alıyor. Şöhretini ve dikkat çekici kontürlü makyaj hilelerini fırsata çeviren Kardashian’ın ürünlerine kadınlar oldukça ilgi gösteriyor.
Kardashian aynı zamanda korse sektöründe de adından söz ettiriyor. Kendi giydiği korselerden ilhamla tasarımlar yapıp satışa sunuyor.
3
Abone Ol
Miranda Kerr
Podyumların dünyaca ünlü ismi Miranda Kerr, sağlığına olan hassasiyeti ile biliniyor. Bu hassasiyetini markaya dönüştürdüğü organik güzellik ürünleriyle Kerr, birçok ödüle de layık görüldü.
4
Abone Ol
Gwen Stefani
Tarzıyla gündemde düşmeyen şarkıcı, giyim zevkini yansıttığı koleksiyonlarıyla çok konuşuluyor. Tasarımlarında daha çok canlı renkleri tercih eden Stefani, moda sektöründe kısa zamanda kendine yer edinmeyi başaran ünlülerden.
5
Abone Ol
Kylie Jenner
Makyaj malzemeleriyle yıllar önce kozmetik sektörüne giriş yapan Kylie Jenner’ın, kapatıcılardan highlighter’lara, dudak kalemlerinden rujlara geniş bir ürün yelpazesi var. Markası sayesinde Jenner, en çok kazanan genç girişimciler arasında yer alıyor.
6
Abone Ol
Rihanna
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sıra dışı tarzı ve güzelliğiyle her zaman radarımızda. Uzun süredir albüm yapmayan şarkıcı, kendi markasını büyütmekle meşgul. Fenty Beauty adını verdiği kozmetik markası ile başarıdan başarıya koşan Riri, geçtiğimiz günlerde Türk hayranlarını sevindirecek bir haber verdi, ürünlerinin Türkiye'de de satışa sunulacağını duyurdu.
Rihanna, kozmetik sektörünün yanı sıra iç giyim dünyasında da fırtınalar estiriyor. İç giyim tasarımları yapıyor, koleksiyonlarını tanıttığı defilelerde ise güzellik kalıplarını yıkarak, özellikle kadınlara uygulanan güzellik standartlarını yerle bir ediyor!
7
Abone Ol
Jennifer Lopez
Kendi markasını yaratan ünlüler kervanına Jennifer Lopez de katıldı. Adını taşıyan bir kozmetik markasıyla iş dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü şarkıcı, cilt bakım ürünleriyle, çok önceden kurduğu bir hayali gerçekleştirdiğini söyledi.
8
Abone Ol
Cristiano Ronaldo
Futboldaki ünü ve başarısını fırsata çeviren Cristiano Ronaldo, kendi ismini taşıyan iç giyim markası ile şöhretine şöhret katıyor. Koleksiyonlarının tanıtımını da bizzat kendisi yapan başarılı futbolcu, yaptığı her işin hakkını veriyor.
9
Abone Ol
Kate Moss
Podyumlara damgasını vuran güzel model, tecrübelerini ve zevkini birleştirdiği farklı markalarla adından söz ettiriyor. Henüz kendi adını taşıyan bir koleksiyonu olmasa da dünyaca ünlü markalara takı, çanta ve giysiler tasarlıyor.
10
Abone Ol
Ashley & Mary- Kate Olsen
Rol aldıkları filmlerle küçük yaşta şöhreti yakalayan Ashley ve Mary-Kate Olsen kardeşler, tasarımlarını kendilerinin hazırladığı bir giyim markasıyla moda dünyasına hızlı bir giriş yaptılar. Koleksiyonlarında lüks tasarımlara yer veren ikizler, genç yaştaki başarılarıyla beğeni topluyor.
11
Abone Ol
Drew Barrymore
ABD’li güzel oyuncu Drew Barrymore da kozmetik sektörüne kendi markasıyla giriş yaptı. Ürünleriyle ödüller alan Barrymore’un makyaj malzemelerinin uygun fiyatlı olması, geniş bir kitleye ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.