Saçların Yağlanmasına Neden Olan Besinler

Saçların sıklıkla yağlanması, hemen hepimizin yaşadığı bir sorundur. Her gün yıkamak zorunda kaldığınız saçlarınızın yağlanma sebebi, tükettiğiniz bazı besinler olabilir.
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Yağlı saçlarla uğraşmamız gerektiğinde, genellikle özel şampuanlar kullanır, saçlarımızı at kuyruğunda saklar ya da sık sık yıkarız. Ancak çok fazla çaba göstermeden fazladan yağ ile başa çıkmanıza yardımcı olabilecek başka bazı püf noktalar var.
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Örneğin, bazı yiyecekleri yemek aslında üretilen yağ miktarını azaltabilirken, diğer yiyecek türleri de artırabilir. Yağlı saçları düzeltmek için kaçınmanız gereken daha iyi bir gıda listesi ve dikkat etmeniz gereken besinleri aşağıya bırakıyoruz.
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Saçların yağlanmasına sebep olan gıdalar
Şeker
Hormonlar vücudumuzun içinde gerçekleşen hemen hemen tüm süreçleri kontrol etmeye yardımcı olan habercilerdir. Bu yüzden onları dengede tutmak önemlidir. Şeker bu konuda yardımcı olan bir ürün değildir. Şeker, vücuttaki iltihaplanma sürecini etkiler ve bezlerin daha fazla yağ üretmesini teşvik ederek kan şekeri seviyesini yükseltir.
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Rafine karbonhidrat
İyi karbonhidrat ve kötü karbonhidratlar vardır. Rafine karbonhidratlar kötü grupta yer alır. Rafine karbonhidratlı yiyeceklere güzel bir örnek olarak ekmeği verebiliriz. Rafine tahıllardan yapılan beyaz ekmek, tam tahıl ekmeğinden daha yumuşaktır.
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Bu nedenle üreticiler ekmeği daha yumuşak ve hafif hale getirmek için işlenen tahıllar kullanırlar. Bunun üzücü yanı karbonhidrat işleme çalışmaları ile vücudumuz aşırı yüklemeye maruz kalır. Bu işlem yağ bezlerinin fazla yağ üretmesini sağlar ve sonuç; yağlı bir kafa derisi!
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Kızarmış yiyecekler
Özellikle fast food olarak adlandırılan yiyecekler, yağ bezlerinin aşırı uyarılmasından dolayı vücudumuza aşırı yüklenir. Ürettikleri yağ, kafa derisi de dahil olmak üzere cildimizi ekstra yağ ile kaplar. Akşam yemeğinde yediğiniz fast food bir hamburger saçınızın bir gecede yağlanmasına sebep olabilir.
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Süt ürünleri
Kulağa garip gelebilir ama ekstra sebum üretimi için süt ürünleri de suçlanabilir. süt, peynir ve tereyağı gibi besinler vücudumuz tarafından yağ olarak sindiriliyor ve bu durum da yağlı saçlara, sivilceli bir cilde sebep olabiliyor. Akşamları bir bardak tam yağlı süt, sabahları acil bir saç yıkamaya ihtiyaç duymanıza neden olabilir.
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Bunlar yerine tüketilebilecek besinler
B ve E vitaminleri
B ve E vitaminleri vücudumuz ve saçlarımız için en önemli vitaminlerdendir. Sadece saçların güçlü ve sağlıklı görünmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekstra yağ üretimini düzenler. Soya fasulyesi, ıspanak, domates, mantar, kuru baklagiler gibi yiyecekler B vitamini bakımından zengindir. E vitamini ise yeşil yapraklı sebzelerde, ayçiçeği tohumlarında ve kuruyemişlerde bolca bulunur.
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Çinko
Çinko, vücudumuzda sayıları 300'den fazla olan farklı enzimlerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Bu mineral vücudumuzda depolanmaz. Ancak vücudumuzun çok fazla çinkoya ihtiyacı olmadığı için besin takviyeleri ile kolayca elde edebiliriz. Kabak çekirdeği, sarımsak, yer fıstığı, kahu, kabuklu deniz ürünleri, yulaf çinko bakımından zengin besinler arasında yer alır.
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İyi yağlar
Yağlanmaya eğilimli bir saç tipine sahip olmak, yağları tamamen tüketmeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Yağlar, vücudumuzun düzgün çalışmasının önemli bir bileşenidir. Sadece doymuş ve trans yağ tüketimini düzenleyin.
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Bunları tanımlamak oldukça kolaydır çünkü oda sıcaklığında katı kalma eğilimindedirler. Bu nedenle, margarin, tereyağı ve hayvansal yağların hepsi trans yağlardır. Bunları fındık, bitkisel yağlar ve bazı balık türleri gibi 'iyi' yağlar için değiştirin.