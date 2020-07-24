Saçların Yağlanmasına Neden Olan Besinler

Süt ürünleri Kulağa garip gelebilir ama ekstra sebum üretimi için süt ürünleri de suçlanabilir. süt, peynir ve tereyağı gibi besinler vücudumuz tarafından yağ olarak sindiriliyor ve bu durum da yağlı saçlara, sivilceli bir cilde sebep olabiliyor. Akşamları bir bardak tam yağlı süt, sabahları acil bir saç yıkamaya ihtiyaç duymanıza neden olabilir.