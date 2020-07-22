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GeriSaç Saçlar Hangi Sıklıkla Yıkanmalı?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Saçlar Hangi Sıklıkla Yıkanmalı?
Saç
MAHMURE ÖZEL

Saçlar Hangi Sıklıkla Yıkanmalı?

Hemen hemen birçok insan çabucak yağlı bir görünüm oluştuğunu söyleyerek saçlarını her gün yıkıyor. Temizlik iyi hoş da ya her gün yıkamak saçlara zarar veriyorsa?

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Saçların hangi sıklıkla yıkanması gerektiğini anlatıyoruz.

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İşin aslına bakarsak, saçların ne sıklıkla yıkanması gerektiğinin tek bir cevabı yok. Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişiyor. Herkesin saç yapısı ve saçlarının ihtiyacı farklıdır.

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Ancak genelleme yapmak gerekirse şöyle söyleyebiliriz; yağlı bir saç derisi olan kişilerin saçlarını her gün yıkaması gerekiyor. Kuru saç derisine sahip olanların haftada bir veya iki kez, normal bir saç derisine sahip olanların ise kirlendiğini hissettiklerinde yıkaması gerekiyor. Özetle saçlarınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiği saç tipinize, yaşam tarzınıza ve tercihlerinize bağlı.

4Saç tipi ve dokunuz nasıl
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Saç tipi ve dokunuz nasıl?

Saç dokunuz, saçınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiği sorunun cevabını bulmak için en önemli kriter. Saç tipi, sebumun (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) saçının uzunluğu boyunca yayılmasını etkiliyor.

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Kalın, kaba ve kıvırcık saçlar sebumun hızlı ve eşit dağılımını kısıtlıyor, ince ve düz saçlar köklerinden uçlarına kadar yumuşak bir akış sağlıyor. Dolayısıyla, ikinci saç tipinin daha sık yıkanması gerekiyor.

6Peki ya saç deriniz
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Peki ya saç deriniz?

Yağlı bir kafa derisinin kuru bir kafa derisine göre daha sık yıkanması gerekiyor. Kuru kafa derisini çok sık yıkamak kepek ve kırılgan saç şansını artırıyor.

7Yaşam tarzı da önemli faktörlerden
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Yaşam tarzı da önemli faktörlerden

Kurduğunuz yaşam tarzı da saç yıkama ve saç bakım formülünüzü etkiliyor. Fiziksel aktiviteniz sayesinde vücutta aşırı sebum ve ter ürerse, saçlarınız daha düzenli bir yıkamaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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