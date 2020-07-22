Saçlar Hangi Sıklıkla Yıkanmalı?

Ancak genelleme yapmak gerekirse şöyle söyleyebiliriz; yağlı bir saç derisi olan kişilerin saçlarını her gün yıkaması gerekiyor. Kuru saç derisine sahip olanların haftada bir veya iki kez, normal bir saç derisine sahip olanların ise kirlendiğini hissettiklerinde yıkaması gerekiyor. Özetle saçlarınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiği saç tipinize, yaşam tarzınıza ve tercihlerinize bağlı.