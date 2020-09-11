Saç örgü modelleri - Kısa ve uzun saçlar için kolay saç örgü modelleri (2020)
Uzun saçlarınızı zaman sıkıntısı yaşadığınız anlarda toplayıp dışarı çıkmak yerine çeşitli örgü modelleriyle şıklığınızı taçlandırabilirsiniz. Aynı zamanda kısa saçlar için de kullanılan kolay saç örgüleri, zamandan tasarruf etmenin en iyi yolu. Örgü saç modellerinin en önemli sırlarından biri dağınık görünümlü olmaları. Bu yıl çok beğenilen balık kuyruğu örgüsünde bile, yanlardan dağınık ve gevşek bırakılan saçlarla salaş ama bir o kadar özenli bir görünüme imza atabilirsiniz. Unutmayın ki saç örgüsünde mükemmelliğe asla yer yok! Günlük giysilerinizden, gelinliklere kadar her saça ve stile uygun bir örgü modeli bulmanız mümkün. Dikkat etmeniz gereken, saç tipinize yakışanı seçmek ve mükemmel bir makyajla tamamlamak. İşte size ilham kaynağı olacak 2020 yılının en trend saç örgü modelleri…
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1
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Uzun saç modellerinde favori ikili örgü
Uzun saçlarınızdan bunaldıysanız, kusursuz bir örgüye ihtiyacınız var demektir. Bu model için saçınızı, arkadan başlayarak örün ve kenardan başınızın etrafı boyunca sabitledikten sonra, başka bir örgüye devam edin. Hacimli ve dolgun saçlara sahipseniz sıkı bir saç örgüsüyle zamana ve mekana meydan okuyabilir, stilinize ışık tutabilirsiniz.
2
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Gelin başı için eşsiz bir seçim
Evlilik hazırlığı yapıyorsanız, en güzel saç stillerinden birinin de örgü saç modelleri olduğunu unutmayın. Kulağın arkasına veya saçınıza iliştirilmiş çiçekle birlikte, yanlardan gelen iki örgü sizi o önemli günde kusursuz kılabilir. Sade adımlarla şık görünmenin en kolay yöntemlerinden biri olan bu model mutlaka gelinlik hayalleriniz arasında yer almalı.
3
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Dağınık sevenlere çoklu saç örgüsü
Saçınız ister kısa olsun ister uzun, ya da kabarık ve ince telli. Tüm saç tiplerine uygun bir model olan, kısa saçlara ayrı bir farklılık katan bu ince saç örgüsünü, evde de rahatlıkla kısa zamanda uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda aralıklarla ördüğünüz dağınık saçlarınızı bir taç ya da çiçek detayıyla hareketlendirmek iyi bir seçenek olabilir.
4
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İnce balık sırtı örgüsü
Yine kısa saçlarla da rahatlıkla kullanılabilen bir model çoklu örgüde, saçınıza ön kısmından ince ayrımlar açarak istediğiniz uzunlukta örgülerle farklı bir tarz yaratabilirsiniz.
5
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Profesyonel bir örgüyle farkınızı gösterin
Uzun ve hacimli saçlarınıza profesyonel dokunuşlarla şık bir davetin yıldızı olmaya ne dersiniz? Ayrıca sırtınızı açıkta bırakan bir elbiseyle, özenle örülmüş uzun saçlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.
6
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Biraz çılgın, biraz marjinal saç örgüleri
Haftanın ciddi ve yorgun ruh halinden kurtulmanın bir alternatifi olan krepeli saç örgü modeli, renkli bir günün başlangıcı olabilir. İkiye ayırdığınız saçlarınızı, üstten krepe ile hafif kabarttıktan sonra sabitleyin. Daha sonra ince bir örgüyle devam ederek farklı bir modele imza atabilirsiniz.
7
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Balık kuyruğu saç örgüsü
İkiye ayırdığınız saçlarınızı sağdan ince bir tel alıp sola ve sol kısımdan aynı şekilde alıp sağa ekleyerek devam ettiğiniz bu örgü stili, saçlarınıza zaman ayırmanın verdiği mutlulukla güne başlamanızı sağlar.
8
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Plaj modası ikili örgüler
Denizden çıktığınızda dağınık saçlarınıza yön vermek hiç kolay olmuyorsa, ikili örgü favoriniz olabilir. Hasır bir şapkayla tamamlanan tüm zamanların en kolay örgüsü bu model, yazın en çok tercih edilenlerden biri.