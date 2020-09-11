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Saç örgü modelleri - Kısa ve uzun saçlar için kolay saç örgü modelleri (2020)

Uzun saçlarınızı zaman sıkıntısı yaşadığınız anlarda toplayıp dışarı çıkmak yerine çeşitli örgü modelleriyle şıklığınızı taçlandırabilirsiniz. Aynı zamanda kısa saçlar için de kullanılan kolay saç örgüleri, zamandan tasarruf etmenin en iyi yolu. Örgü saç modellerinin en önemli sırlarından biri dağınık görünümlü olmaları. Bu yıl çok beğenilen balık kuyruğu örgüsünde bile, yanlardan dağınık ve gevşek bırakılan saçlarla salaş ama bir o kadar özenli bir görünüme imza atabilirsiniz. Unutmayın ki saç örgüsünde mükemmelliğe asla yer yok! Günlük giysilerinizden, gelinliklere kadar her saça ve stile uygun bir örgü modeli bulmanız mümkün. Dikkat etmeniz gereken, saç tipinize yakışanı seçmek ve mükemmel bir makyajla tamamlamak. İşte size ilham kaynağı olacak 2020 yılının en trend saç örgü modelleri…