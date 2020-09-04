Saç modelleri - Kısa, uzun, küt, örgü, kıvırcık, düz ve kahküllü olan günlük ve kolay saç modelleri (2020)
Kadınların en önem verdikleri şeylerden biri de saçları. Çok sevdikleri saçlarına istemeyecekleri bir müdahaleyi engellemek için çoğu zaman kuaförünü bile değişmezler. Dalgalı, düz, kıvırcık, kısa, uzun gibi birçok model arasından kendilerine en yakışanı da en iyi kadınlar bilir. Farklı bir görünüme sahip olmak için ara sıra farklılıklar yapılsa bile en yakıştığını düşünülen modelden kolay kolay vazgeçilmez. Güzel ve hacimli saçlara sahip olmak için ise birçok püf nokta var. Tabii ki en değer verdikleri saçları için en iyisini yapmak isteyen kadınların en sık tercih ettiği bakım şekli ise çeşitli yağ karışımlarıyla saçlara maske uygulamak. Bu maskeler sayesinde hayal ettiğiniz saçlara kavuşmak daha da kolay. İşte size kuaföre gitme isteği uyandıracak birbirinden güzel modelleri...