Saç Kuruturken Bu Hataları Yapmayın!

ÇOK FAZLA SICAK KURUTMAK Saç kurutma makinesinin ayarını yüksek sıcaklıklara getirmek saç kurutma süresini kısaltmaz. Saçınızın kuruması için ılık bir hava akışı yeterlidir. Fazla sıcaklık saçları kuruturken saç derisini de kurutur ve saç derinizin soyulmasına neden olabilir. Ayrıca elektriklenme sorunu da yaşayabilirsiniz.