Saç Kuruturken Bu Hataları Yapmayın!

Duştan çıkar çıkmaz saçlarımızı kurutmak için saç kurutma makinelerine sarılırız. Fakat doğru şekilde ve doğru ısıda kullanmadığımızda saçlarımıza zarar verebilir, yıpratabilir. Bu nedenle doğru makineyi seçtiğinizden emin olduktan sonra saç kuruturken belli noktalara dikkat etmelisiniz.
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1
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SAÇLARI AŞIRI ISLAKKEN KURUTMAK
Saçları kurutmadan önce havluyla iyice ıslaklığını almalısınız. Aksi takdirde ıslak saça uygulanan yüksek sıcaklık saç tellerine zarar verebilir.
2
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SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ YANLIŞ TUTMAK
Saç kurutma işlemini saçlarınızı birkaç parçaya bölerek yapmalısınız. Makineyi tepeden tutarak uzun süre aynı noktaya yüksek sıcaklık uygulamak saç derinizin tahriş olmasına da neden olabilir.
3
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ÇOK FAZLA SICAK KURUTMAK
Saç kurutma makinesinin ayarını yüksek sıcaklıklara getirmek saç kurutma süresini kısaltmaz. Saçınızın kuruması için ılık bir hava akışı yeterlidir. Fazla sıcaklık saçları kuruturken saç derisini de kurutur ve saç derinizin soyulmasına neden olabilir. Ayrıca elektriklenme sorunu da yaşayabilirsiniz.
Remington Bukle Maşası'nın pürüzsüzlük ve parlaklık icin titanyum ile zenginleştirilmiş seramik turmalin maşası vardır.140-210C arasında 8 sıcaklık ayarı ve büyük & kabarık bukleler için 38 mm gövdesiyle muhteşem bukleler elde etmenizi sağlar. Turmalin iyonik kaplama ile 4 kat koruma sağlar.