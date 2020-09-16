MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Saç Kuruturken Bu Hataları Yapmayın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Saç Kuruturken Bu Hataları Yapmayın!
Kişisel Bakım

Saç Kuruturken Bu Hataları Yapmayın!

Duştan çıkar çıkmaz saçlarımızı kurutmak için saç kurutma makinelerine sarılırız. Fakat doğru şekilde ve doğru ısıda kullanmadığımızda saçlarımıza zarar verebilir, yıpratabilir. Bu nedenle doğru makineyi seçtiğinizden emin olduktan sonra saç kuruturken belli noktalara dikkat etmelisiniz.

Saçlarınıza yapmamanız gereken hataları sıralarken Amazon Prime ile indirimli alabileceğiniz saç kurutma makinelerini de bir araya getirdik, indirimli ürünlere mutlaka göz atın!

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SAÇLARI AŞIRI ISLAKKEN KURUTMAK
Abone Olgoogle-news

SAÇLARI AŞIRI ISLAKKEN KURUTMAK

Saçları kurutmadan önce havluyla iyice ıslaklığını almalısınız. Aksi takdirde ıslak saça uygulanan yüksek sıcaklık saç tellerine zarar verebilir.

2SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ YANLIŞ TUTMAK
Abone Olgoogle-news

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ YANLIŞ TUTMAK

Saç kurutma işlemini saçlarınızı birkaç parçaya bölerek yapmalısınız. Makineyi tepeden tutarak uzun süre aynı noktaya yüksek sıcaklık uygulamak saç derinizin tahriş olmasına da neden olabilir.

3ÇOK FAZLA SICAK KURUTMAK
Abone Olgoogle-news

ÇOK FAZLA SICAK KURUTMAK

Saç kurutma makinesinin ayarını yüksek sıcaklıklara getirmek saç kurutma süresini kısaltmaz. Saçınızın kuruması için ılık bir hava akışı yeterlidir. Fazla sıcaklık saçları kuruturken saç derisini de kurutur ve saç derinizin soyulmasına neden olabilir. Ayrıca elektriklenme sorunu da yaşayabilirsiniz.

Babyliss Big Hair Çift Döner Sıcak Hava Fırçalı Saç Şekillendirici
4MAKİNEYİ BAŞLIKSIZ KULLANMAK
Abone Olgoogle-news

MAKİNEYİ BAŞLIKSIZ KULLANMAK

Saçlarınızı kuruturken makinenin başlığını mutlaka kullanmalısınız. Daha dar bir açıyla yoğun hava akışı buklelerinizin daha belirgin görünmesini, fön çektiğinizde fönün daha düz olmasını sağlar.

Remington Ac9096 Silk 2400 W Saç Kurutma Makinesi
5
Abone Olgoogle-news

Remington Bukle Maşası'nın pürüzsüzlük ve parlaklık icin titanyum ile zenginleştirilmiş seramik turmalin maşası vardır.140-210C arasında 8 sıcaklık ayarı ve büyük & kabarık bukleler için 38 mm gövdesiyle muhteşem bukleler elde etmenizi sağlar. Turmalin iyonik kaplama ile 4 kat koruma sağlar.

Remington CI5538 Pro Big Bukle Maşası
6
Abone Olgoogle-news

İnce yoğunlaştırıcı başlık ile kusursuz, hassas şekillendirme yapan saç kurutma makinesi ile, hızlı kalıcı ve profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Babyliss Ac Power Pro 2000 W Saç Kurutma Makinesi
7
Abone Olgoogle-news

Düzgün, elektriklenmemiş parlaklık için iyon bakımı yapar. Soğuk hava da dahil olmak üzere 3 ısı / hız ayarı ile hızlı kurutma sağlar.

Remington Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Fırça
8
Abone Olgoogle-news

3'ü 1 arada özelliği ile düz, bukle ve tost dalgası saçlar yapar. Düzleştirme için 2 entegre tarağı ve 35 mm çapında maşası vardır. Üstelik ısınma süresi sadece 45 saniye!

Rowenta Fashion Stylist 3 in 1 Multistyler Saç Şekillendirici
9
Abone Olgoogle-news

Iyonize özelliği ve 2 kademeli hızıyla saçlarınızı kısa sürede zarar vermeden kurutur.

Rowenta CV5730TR Ultimate Shine Ionic Saç Kurutma Makinesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi