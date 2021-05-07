Saç kırıkları neden olur? Saç kırıklarına ne iyi gelir? Saç kırıkları için doğal maskeler

Saç kırıkları neden olur? Saç boyama, sık sık fön çektirme ve ısıya maruz kalma veya yanlış tarama şekilleri ve bakım hatalarından dolayı saçlar özellikle de kış aylarında saç kırıkları artar.



Her gün saç yıkamak saçınıza bir iyilik değil kötülüktür. Her gün yıkanan saçlar daha çok kırılır ve daha çabuk yıpranır. Saçlarınızı haftada 3 veya 4 kez yıkamak yeterli olacaktır.