Saç kırıkları neden olur? Saç kırıklarına ne iyi gelir? Saç kırıkları için doğal maskeler
Sürekli değişen hava koşulları, dış etkenler, saçınıza yaptırdığınız işlemler, saçınızın yıpranıp kırılmasına neden olur. Peki saç kırıklarına ne iyi gelir? İşte saç kırıklarına iyi gelen doğal maskeler…
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Saç kırıkları, özellikle uzun saçlı kadınların en çok yaşadığı sorunlardan biridir. Zaman içerisinde gerekli saç bakımı yapılmadığı takdirde saç kırıkları devam eder ve güçsüz yıpranmış saç telleriyle baş başa kalabilirsiniz. Peki saç kırıkları neden olur, saç kırıklarına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız, işte size saç kırıkları için doğal maske önerilerimiz.
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Saç kırıkları neden olur?
Saç boyama, sık sık fön çektirme ve ısıya maruz kalma veya yanlış tarama şekilleri ve bakım hatalarından dolayı saçlar özellikle de kış aylarında saç kırıkları artar.
Her gün saç yıkamak saçınıza bir iyilik değil kötülüktür. Her gün yıkanan saçlar daha çok kırılır ve daha çabuk yıpranır. Saçlarınızı haftada 3 veya 4 kez yıkamak yeterli olacaktır.
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Saç kırıklarına ne iyi gelir?
Saçınızı düzenli olarak kestirmek ve kırıklarından arındırmak da saçınızı korumanızı sağlayan detaylar arasındadır.
Saçınızı tararken geniş aralıklı ve yumuşak uçlu taraklar kullanmaya özen gösterin. Diğer türlüsü kırılmaya meyilli saçlarınızı daha hızlı bir şekilde kıracaktır.
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Fön çektirmek, maşa yaptırmak veya diğer ısıya tabi saç işlemlerini sıklıkla yaptırmak da saçları yıpratan ve kıranlar arasında. Bu işlemlerden mümkün olduğunca uzak durmalı ve saçlarınızı doğal hali ile bırakmalısınız.
Saçınızı sürekli aynı şekilde arkaya toplamak veya örmek de saçınızın formunu bozan ve yıpratan hatalar arasında olabilir.
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Saçlarınızı havlu ile kurutmak saçınızı kurutur ve kırar. Bu işlem yerine saçınızı nemli bir şekilde havluda biraz bekletip saç kurutma makinesi ile kurutmanız daha iyi olacaktır.
Her saç yıkamasında saç kremi kullanmaya özen gösterin. Saç kremi saçlarınızı yumuşatır ve daha kolay taranmasını sağlar.
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Yumurtalı Saç Maskesi Tarifi
Bir yumurtanın akı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, bal ve badem yağını karıştırın. Saç maskesi olarak uygulayın ve 30 ila 45 dakika sonra yıkayın. Yumurta, saç kırıklarını onarmaya yardımcı olur.
Alternatif olarak; olgun muz ve portakal suyu ile yumurta akını karıştırabilirsiniz. Hazırladığınız bu maskeyi saçınızı uygulayın. 30-40 dakika boyunca bekletin. Son olarak, ılık su ile yıkayın.
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Avokado Saç Maskesi Tarifi
Bir avokadoyu ezin ve püre haline getirin. Bununla saçınıza masaj yapın. Alternatif olarak, biraz zeytinyağını avokado posası ile karıştırın ve saçınıza uygulayın. Sarın ve 30 dakika sonra durulayın. Bu yöntem, saç kırıklarını tedavi eder. Daha iyi sonuçlar için, biraz Hindistan cevizi yağı bile ekleyebilirsiniz.
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Ballı Saç Maskesi Tarifi
Biraz bal ve lor kullanarak bir saç maskesi hazırlayın. Saçınıza bu karışımla masaj yapın. 15-20 dakika bekletin ve sonra ılık su ile durulayın. Bu maske sizi saç kırıklarından kurtaracaktır ve parlaklık kazandıracaktır.
Alternatif olarak, her biri 3 çorba kaşığı olmak üzere, bal ve zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı saçınıza uygulayın ve 20 dakika sonra yıkayın. Bu maske, saç kırıklarını etkili bir şekilde azaltacaktır.