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GeriSaç Saç kesim modelleri - Erkek, kadın ve çocuk için kıvırcık, kısa, düz ve orta boy saç kesim modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Saç kesim modelleri - Erkek, kadın ve çocuk için kıvırcık, kısa, düz ve orta boy saç kesim modelleri (2020)
Saç
Fotoğraflar: iStock

Saç kesim modelleri - Erkek, kadın ve çocuk için kıvırcık, kısa, düz ve orta boy saç kesim modelleri (2020)

En değerliniz saçlarınızı yere göğe sığdıramıyor, bakımlı görünmesi için her gün farklı kürler denemekten vazgeçmiyor ve bir türlü yüz tipinize uygun saç modelini bulamıyorsanız bu haberimiz tam size göre! Saç kesimi ve modellerinde sürprizlerle dolu, cesur bir yıl sizi bekliyor. Kabarık bukleli saçlar, asimetrik kesimler, düz bob saç modelleri trendler arasında yerini alırken, klasikten vazgeçemeyenlere ekstra uzun modeller eşlik ediyor. Son moda saçlara sahip olmak isteyenler, krepeli ve yandan ayrılmış saçlarla havalı bir görünüm katabilir. Bu yıl yuvarlak fırçalarla çekilen dalgalı fönler, iri uçlu maşalarla elde edilen geniş dalgalar da sık sık karşımıza çıkanlardan. Bunun yanında, kadınlarda hafif maskülen, doğal görünümlü saç kesimleri popülerken, erkeklerin seçimleri de genellikle feminen tarza yakın asimetrik kesimlerden oluşuyor. Ve bakışları ön plana çıkaran perçemler her zamanki gibi saçlarına farklılık katmak isteyenlerin tercihi. İşte saç kesiminizde yardımcı olacak 2020 modelleri…

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1Ekstra uzun bukleli saçlar
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Ekstra uzun bukleli saçlar

Kabarık, bukleli ve hacimli saçlar bu sene her yerde karşımıza çıkıyor. İnce telli saçlara sahipseniz, saç maşası yardımıyla bu saç modelini elde etmeniz mümkün. Bukleleri ön plana çıkardıktan sonra krepe yaparak saçların olduğundan daha da hacimli görünmesini sağlayabilirsiniz. Saçlarınız kabarık ve kalın telliyse, aldırış etmeyin. Zaten doğal görünümün ön planda olduğu bir yılın içindeyiz. Hafif bir saç spreyi yardımıyla saçlarınızı yatıştırırken, doğallığını da ön plana çıkarmış olursunuz.

2Kahküllü düz saç kesimi ile bakışlar ön planda
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Kahküllü düz saç kesimi ile bakışlar ön planda

Bob saç kesimi ve kısa kaküller bizi 60'lı yıllara götürüyor. Hem saçlarınızda yepyeni bir görünüm yakalayıp hem de retro bir hava katmak istiyorsanız bu kesimi mutlaka denemelisiniz. Genellikle düz saçlarda uygulanan küt kahküllü kesim, uzun saçlardan bunalanlar için en ideali!

3Maskülen ve modern yeni bir tarz
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Maskülen ve modern yeni bir tarz

Bu yıl kadınlarda maskülen kıyafetlerin yanında, saç kesimlerini de sık sık görebilirsiniz. Kısa saçlarınızı ister doğal akışına bırakın, isterseniz de fırça ve spreyle havalı bir görünüm katarak kullanın, her şekilde bu yılın favorisi olacaksınız!

4Asimetrik kesim saç modelleri
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Asimetrik kesim saç modelleri

Uzun zamandır saç kesim modellerinin gözdesi olan asimetrik kesimler, bu yıl da modern ve asil bir görünüme ulaşmanın en güzel yolu!

5Orta boy saç kesimiyle hayatı akışına bırakın
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Orta boy saç kesimiyle hayatı akışına bırakın

Doğallığı sevenlerin ilk tercihi elbette orta boy, işlem görmemiş saçlar. Herhangi bir toka ya da bant kullanarak kendi hippi tarzınızı yaratın!

6Kıvırcık saç modeli bu yıl erkeklerin favorisi
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Kıvırcık saç modeli bu yıl erkeklerin favorisi

Kadınlarda olduğu gibi, erkeklerde de doğal görünümlü ancak bakımlı saçlar bu yılın modası. Yan ve arka kesimi kısacık, üstlerden bırakılan buklelerle erkekler neredeyse her ortamda dikkat çekiyor.

7Küçük bir dokunuş yeter
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Küçük bir dokunuş yeter

Anneler genellikle çocukları belli bir yaşa gelene kadar saçlarını kestirmekten kaçınırlar. Bebeklik saçlarına kıyamadığınız çocuğunuzun artık kuaförle tanışma vakti geldiyse, uçlarından aldırdığınız orta boy bir kesimle, daha sağlıklı uzayan saçlara sahip olmalarına yardımcı olabilirsiniz.

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