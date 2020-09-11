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Saç kesim modelleri - Erkek, kadın ve çocuk için kıvırcık, kısa, düz ve orta boy saç kesim modelleri (2020)

En değerliniz saçlarınızı yere göğe sığdıramıyor, bakımlı görünmesi için her gün farklı kürler denemekten vazgeçmiyor ve bir türlü yüz tipinize uygun saç modelini bulamıyorsanız bu haberimiz tam size göre! Saç kesimi ve modellerinde sürprizlerle dolu, cesur bir yıl sizi bekliyor. Kabarık bukleli saçlar, asimetrik kesimler, düz bob saç modelleri trendler arasında yerini alırken, klasikten vazgeçemeyenlere ekstra uzun modeller eşlik ediyor. Son moda saçlara sahip olmak isteyenler, krepeli ve yandan ayrılmış saçlarla havalı bir görünüm katabilir. Bu yıl yuvarlak fırçalarla çekilen dalgalı fönler, iri uçlu maşalarla elde edilen geniş dalgalar da sık sık karşımıza çıkanlardan. Bunun yanında, kadınlarda hafif maskülen, doğal görünümlü saç kesimleri popülerken, erkeklerin seçimleri de genellikle feminen tarza yakın asimetrik kesimlerden oluşuyor. Ve bakışları ön plana çıkaran perçemler her zamanki gibi saçlarına farklılık katmak isteyenlerin tercihi. İşte saç kesiminizde yardımcı olacak 2020 modelleri…