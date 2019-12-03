Saç Dökülmesini Engelleyen 8 Muhteşem Besin

Mercimek Protein zengini bir gıda olan mercimek, saç sağlığı için tüketilmesi gereken en önemli besinler arasında yerini alıyor. Çünkü içeriğindeki yüksek protein saçların sağlıklı uzaması ve kırılmaması için adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Düzenli olarak mercimek tükettiğinizde saçlarınızın dökülmediğine ve sağlıklı bir şekilde uzadığını göreceksiniz.