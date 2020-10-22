Saç Dökülmesine Engel Olan 5 Bitki ve Kullanma Önerileri

BİBERİYE Biberiye, saçların dökülmesinin yanı sıra beyazlamayı ve kepeklenmeyi de önlüyor.



Nasıl kullanılır?



2 bardak sıcak suya bir avuç taze biberiye ekleyin ve 15 dakika demlendirin. Demlendikten sonra biberiyeleri suyun içinden çıkarın. Bu suyu haftada bir saç derinize uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra duş almak zorunda değilsiniz. Bu tarife alternatif olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağına birkaç damla biberiye yağı ekleyin ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. 45 dakika bekledikten sonra duş alın. Biberiye yağını şampuanınıza da ekleyebilirsiniz.