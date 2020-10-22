Saç Dökülmesine Engel Olan 5 Bitki ve Kullanma Önerileri
Özellikle soğuk ve kuru havalarda saç dökülmeleri artıyor. Kullandığınız ürünlerin doğal olması ise saç dökülmesinin durdurulmasını büyük oranda etkiliyor.
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İşte bakımınıza mutlaka dahil etmeniz gereken, saç dökülmesine engel olan 5 müthiş bitki...
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ALOE VERA
Aloe vera saç dökülmesine engel olurken, aynı zamanda saçların güçlenmesine de yardım ediyor. Bu bitki, içerdiği A, C ve E vitaminleri ile hücre gelişimini destekliyor, saçların ışıldamasını sağlıyor.
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Nasıl kullanılır?
Bir aloe vera yaprağını kesin ve içinden akan jel kıvamındaki sıvıyı saç derinize sürün. Birkaç dakika saç diplerinize masaj yapın ve öylece bırakın. Yaklaşık 1 saat sonra bitki özlü bir şampuan ile saçlarınızı yıkayın.
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BİBERİYE
Biberiye, saçların dökülmesinin yanı sıra beyazlamayı ve kepeklenmeyi de önlüyor.
Nasıl kullanılır?
2 bardak sıcak suya bir avuç taze biberiye ekleyin ve 15 dakika demlendirin. Demlendikten sonra biberiyeleri suyun içinden çıkarın. Bu suyu haftada bir saç derinize uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra duş almak zorunda değilsiniz. Bu tarife alternatif olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağına birkaç damla biberiye yağı ekleyin ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. 45 dakika bekledikten sonra duş alın. Biberiye yağını şampuanınıza da ekleyebilirsiniz.
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HİNT BEKTAŞİ ÜZÜMÜ
Şeffaf görüntüsüyle ilgi çeken Hint Bektaşi üzümü diğer ismi ile amla, şampuan ve saç yağlarında önemli bir bileşen olarak kullanılıyor. İçerdiği vitaminler ile saçları besleyen ve dökülmesine engel olan bu meyve, uzun yıllardır saç maske tariflerinin içinde yer alıyor.
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Nasıl kullanılır?
Bu bitkinin yağından birkaç damla saç derinize damlatın ve iyice masaj yapın. En az 40 dakika boyunca saçınızda bekletin. Ardından doğal içerikli bir şampuan ile yıkayın. Bu işlemi haftada iki kere uygulayabilirsiniz.
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LAVANTA
Mis kokulu bir bitki olan lavanta, saç dökülmesine engel olan güçlü bir malzeme. Saç derisindeki enfeksiyonlarla savaşarak kepeklerden kurtulmaya yardımcı olan lavanta aynı zamanda antibakteriyel özelliklere de sahip.
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Nasıl kullanılır?
4-5 damla lavanta yağını saç derinize masaj yaparak uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından duş alabilirsiniz. Günlük olarak kullandığınız şampuanınıza birkaç damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.
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ISIRGAN OTU
Isırgan otu, saç dökülmesini önleyici ve saç köklerini güçlendirici etkisiyle birçok bitki özlü şampuanın temel maddesini de oluşturuyor.
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Nasıl kullanılır?
1 bardak zeytinyağını bir kavanoza dökün ve içine bir avuç ısırgan otu koyun. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra 3 hafta boyunca serin bir yerde tutun. 3 hafta sonra bu ev yapımı yağdan bir kısmı saç derinize masaj yaparak uygulayın ve 30 dakika bekledikten sonra şampuan ile yıkayın. Kavanozdaki yağı ise yine kapağını kapatarak serin bir yerde muhafaza edin.