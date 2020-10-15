Sabahları Neden Şiş Yüzle Uyanıyoruz? İşte Cevabı...

Uyku: Şişmiş bir yüzle uyanmanın nedeni pek çok insan için gece boyunca normal sıvı tutulmasından kaynaklanır. Ancak bir kişi çok az veya çok fazla uyursa şişlik daha da belirgin bir hal alabilir. Yatmak, sıvının yüz toplanmasına neden olur ve kişinin uyku pozisyonu da bunu şiddetlendirebilir. Örneğin yüzüstü yatmak yüzün daha fazla şişmesini tetikleyebilir. Bu durumda uyandıktan itibaren başınızı dik tutmak işe yarayacaktır.