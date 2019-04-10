Sabah Saatlerinde Spor Yapmak Sağlıklı mı?

‘Günlük 10 bin adım attım, sağlıklıyım’ yanılgısına düşmeyin Birçok kalp hastası “günlük 10 bin adım attım, sağlıklıyım” şeklinde bir yanılgıya düşüyor. Oysa aralıklı, temposuz ve sadece yürümeden ibaret olan 10 bin adımın kalp sağlığı açısından faydası yok denecek kadar az. Gün içinde aralıklı 10 bin adım atmak kişiyi sadece sorumluluğu yerine getirdiği için iyi hissettirebilir ama kalp sağlığı için bu çok az anlam ifade eder.