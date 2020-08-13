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Sabah mı Yoksa Akşam mı Duş Almak Daha İyi?
Herkesin duş alma alışkanlığı farklıdır. Kimisi uzun süre yıkanmaktan hoşlanır kimisi hızlıca duşa girip çıkmaktan. Peki zamanlama olarak hangisi doğru; sabah mı yoksa akşam duş almak mı?
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Aslında bunun tek bir doğrusu yok. Biz size sabah ve akşam duş almanın artılarını eksilerini anlatacağız. Sonrasında ise tercih sizin!
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Sabah duşunun artıları ve eksileri
Gece oluşan ter ve bakterilerden arındırır
Özellikle yaz aylarında gece uyurken terleyebiliyoruz. Bu zamanlarda sabah duşu cildinizi temizlerken sizi de daha iyi hissettirecektir. Terli ve kendinizi yağlı hissetmiş bir halde uyanırsanız kendinizi duşa atın.
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Canlandırıcı bir uyanış
Sabah alınan duş ayılmaya, enerjinizi yerine getirmeye yardımcı olur. Eğer sabahları zor uyanan biriyseniz duş almak sizin için iyi bir fikir olabilir. Araştırmalar, serin sabah duşlarının gün boyunca üretkenliği arttırdığını da söylüyor.
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Günün yorgunluğu üzerinizde kalabilir
Gün sonunda cildimizde bol miktarda kir ve kalıntı birikir. Duş için sabahı beklerseniz bu kir ve kalıntılar gece boyu üzerinizde kalır.
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Akşam duşunun artıları ve eksileri
Rahatlamanın harika bir yolu
Sabah duşu sizi nasıl uyandırıcı bir etkiye sahipse akşam duşu da bir o kadar rahatlatıcı ve gevşetici bir etkiye sahiptir. Çoğu insan akşam duşunu sadece cilt için değil, aynı zamanda uzun bir günün ardından duyuları yatıştırmak için de çok rahatlatıcı buluyor. Araştırmalar da bunu destekliyor ve yatmadan bir saat önce ılık bir duş almanın uykuyu teşvik ettiğini gösteriyor.
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Günün kirinden kurtulursunuz
Evden hiç ayrılmasanız veya terlemeseniz bile gün geçtikçe cildinizde yağ ve bakteri birikebilir. Gün içinde cildinizde oluşan kir ve kalıntılardan kurtulmanın en kesin yolu gün sonunda kendinizi duşa atmaktır.
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Yağlı hissederek uyanabilirsiniz
Uyurken cilt daha fazla sebum üretebilir. Bu nedenle özellikle yağlı cilde sahip olanlar uyanınca kendilerini biraz yağlı görünerek bulabilir. Akşam duşu ise sabah ciltte oluşan yağlanmaların önüne geçemez.
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Öte yadan ince telli saçlara sahipseniz ıslak saçla uyuduğunuzda sabah onları yağlanmış ve hacmini yitirmiş halde bulabilirsiniz. Islak saçla uyumak aynı zamanda kırılma riskini de arttırır. Saçlarınızı kurutmaya üşeniyorsanız akşam duşu kesinlikle size göre değil!