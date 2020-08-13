Sabah mı Yoksa Akşam mı Duş Almak Daha İyi?

Akşam duşunun artıları ve eksileri Rahatlamanın harika bir yolu



Sabah duşu sizi nasıl uyandırıcı bir etkiye sahipse akşam duşu da bir o kadar rahatlatıcı ve gevşetici bir etkiye sahiptir. Çoğu insan akşam duşunu sadece cilt için değil, aynı zamanda uzun bir günün ardından duyuları yatıştırmak için de çok rahatlatıcı buluyor. Araştırmalar da bunu destekliyor ve yatmadan bir saat önce ılık bir duş almanın uykuyu teşvik ettiğini gösteriyor.