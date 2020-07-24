Renkler Şahane, Faydalar Efsane: Mavi-Mor Renkli 5 Yaz Meyvesi!

Böğürtlen Kilo vermek istiyorsanız veya düşük karbonhidratlı bir diyet planındaysanız, tatlı ihtiyacınızı gidermek için böğürtlen mükemmel bir seçenek. Böğürtlenin bir su bardağından biraz azı bir porsiyon meyveye denk geliyor ve sadece 45 kalori içeriyor. C, K ve manganez gibi vitamin ve minerallerle dolu, lif içeriği yüksek olan böğürtlen, düzenli tüketiminde beyin sağlığının gelişimine katkı sağlayabiliyor.