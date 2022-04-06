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Reishi Mantarı Nedir, Nerede Yetişir? İşte, Kırmızı Reishi Mantarı Faydaları
Ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen Reishi mantarı faydaları sayesinde alternatif tıpta da kullanılıyor. Yetiştirilmesi oldukça zahmetli olan Reishi mantarı, bazen kanserde koruyucu olarak, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak, tedavinin mümkün olmadığı hastalıklarda kullanım alanları bulunmaktadır. Peki, Reishi mantarı faydaları nelerdir, nerede yetişir? İşte, Kırmızı Reishi Mantarı hakkında merak edilenler...
Halk arasında Kırmızı Reishi mantarı olarak bilinen ve Uzak Doğu’da yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan 'Ganoderma Lucidum', artık Tükiye'de de üretiliyor. Peki, Reishi mantarı faydaları nelerdir, nerede yetişir? İşte Reishi mantarı bilgileri...
Ganoderma lucidum yumuşak, altı odacıksız, belirgin bir sapı olmayan, yumuşak, düz ve kırmızı cilalı bir şapkaya sahip olan bir mantardır. Mantarın yaşına göre alt kısmı kahverenginin çeşitli tonlarındadır. Altında odacıkları bulunmaz ve sporlarını çok ince gözeneklerden yayar.
Reishi Mantarı Nerede Yetişir?
Reishi mantarı ev ortamında ya da dışarıda kolay bir şekilde yetiştirilebilir. Bunun için yapılması gereken pek bir işlem yoktur. Reishi mantarı oldukça kolay bir şekilde yetiştirilebilir. Dışarıda kuru ağaçların köklerinde reishi mantarı yetiştirmek oldukça kolaydır. Bunun yanında evde de mantar torbası içerisinde yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Reishi Mantarı Nasıl Tüketilir?
Reishi mantarı tadı acıdır ve tahta gibi serttir. Acı ve buruk tadı yüzünden genellikle taze veya kurutulmuş olarak ince toz haline getirilir ve suda çözdürülerek kullanılır.
Reishi Mantarı Nasıl Yetişir?
Reishi mantarı doğal olarak Mayıs ya da Kasım aylarında yetişmektedir. Ancak evde yetiştirmeye karar verdiyseniz istediğiniz zaman kolaylıkla yetiştirmeniz mümkündür. Bu mantar türünün tadı çok keskindir. Bu nedenle genelde yemek yapımında kullanıma uygun değildir. Reishi mantarı çoğunlukla çay olarak tüketilmektedir.
Reishi mantarı doğada kendi başına yetişebileceği gibi evde de rahatça yetiştirilebilir. Yetiştirmek için mantar torbası kullanmak da mümkündür. Zahmetli bir yetişme koşulu yoktur. Hızlı bir şekilde büyür ve çoğalır. Bu sebeple yetiştiğini izlemek de insana ayrı bir keyif vermektedir.