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GeriBeslenme Önerileri Regl Tarihi Nasıl Değiştirilir?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Regl Tarihi Nasıl Değiştirilir?
Beslenme Önerileri

Regl Tarihi Nasıl Değiştirilir?

Özel günlere, evlilik ve ve balayı günlerine rastlayacak olan, ya da tam önceden planlanmış bir tatile (özellikle de yaz tatiline) denk gelen bir adet kanamasını geciktirmek mümkün mü? Doktor önerisiyle kendi kendine alınan bazı önlemlerle beklenen adet kanaması bir miktar geciktirilebilir.

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Bir adet döngüsü kadında genellikle 28 gün sürmekle birlikte 21 ile 35 gün arası normalin alt ve üst sınırlarıdır. Adet kanaması ortalama 4 gün devam eder ve 1 ile 7 gün arası normalin alt ve üst sınırları olarak kabul edilir. Adet kanaması esnasında 20 ile 80 mililitre arasında miktarda kan kaybedilir.

2Tarçının Adet Süresini Geciktirmede Etkisi
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Tarçının Adet Süresini Geciktirmede Etkisi

Şifalı bitkilere başvurarak adet dönemini ötelemek isteyen kadınlar için bilinen en etkili ve kanıtlanmış bitkilerden bir tanesi tarçındır. Asırlardır insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakan tarçın, özellikle Uzakdoğu’ da yaşayan kadınların adet geciktirmede ilk tercihi olarak kullanılır.

3Nasıl Kullanılır
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Nasıl Kullanılır?

Adet dönemi başlamadan önce ya da adet döneminin başlamasıyla birlikte bir tatlı kaşığı toz tarçın alınması halinde adet döneminizi geciktirecek ya da erken bitmesini sağlayacaktır. Bu yöntemde çubuk tarçın alternatif olarak çok tercih edilmez.

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Tercih edilmeme sebeplerinden biri ise tarçının toz halindeyken etkisinin daha yoğun bir şekilde olması, çubuk tarçının çay ve benzeri sıvılarla etkisinin azalması gibi sebeplerden kaçınılmasını ve daha kesin bir sonuç elde edilmesini sağlamaktadır.

5Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
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Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Adet süresini geciktirmek için sürekli şekilde toz tarçın kullanmanız halinde, adet düzensizliğine sebebiyet verebilir. Kullanılan yöntem her ne kadar bitkisel olsa bile doktora başvurulmadan adet gecikmesi için kullanılması olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

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Bitkilerin çok düşük bir ihtimalle bile olsa bazı bünyelerde alerji yapabilme durumu nedeni ile bir hekime başvurulması kişinin yararına olacaktır.

7Zencefilin ve Civanperçemi Etkileri
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Zencefilin ve Civanperçemi Etkileri

Eğer adet döneminize bir hafta süreniz varsa zencefil ve civanperçemi ile yapılacak çayın gecikme üzerinde etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

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Zencefil ve civanperçemini birlikte kaynatmanız ve adet döneminden bir hafta önce gün içerisinde bir kere tüketmeye başlamanız yeterli olacaktır.

9Maydanozun Adet Geciktirme Üzerinde Etkisi
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Maydanozun Adet Geciktirme Üzerinde Etkisi

Aslında tarçın adet geciktirme yöntemleri arasında en yaygın kullanım olarak uygulanmaktadır. Fakat bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlar göstermesi ya da kişinin tarçını tüketmekte sıkıntı yaşaması gibi durumlar söz konusu olduğunda alternatif yöntemlere başvurulur. İkinci tercih olarak en yaygın kullanım maydanoz bitkisidir.

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Maydanoz bitkisini taze olarak tüketmekten ziyade günde üç ya da dört bardağı geçmemek üzere taze maydanoz yapraklarını sapları ile birlikte demleyerek içmek süreyi ertelemek için etkili olacaktır.

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Demleme süresinin 10 dakika olması yeterli olacaktır. Demlenen maydanoz suyu tüketilmeden önce süzülüp soğumaya bırakılacaktır. Bu noktada maydanozun günlük demlenmesine dikkat edilmesi daha faydalı olacaktır.

12Egzersiz
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Egzersiz

Fiziksel egzersizler süreyi hızlandırmak için başka yararlı bir yöntemdir. Dolaşımı arttırır ve adet kramplarının hafiflemesini sağlar. Adet kanamasının oluşumunu hızlandırır. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü aşırı egzersiz dönemi atlamanıza neden olabilir.

13Sıcak Banyo Yapma
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Sıcak Banyo Yapma

Sıcak banyo adet dönemini hızlandırmak için uygulanan en popüler yöntemlerden biridir. Sıcak su vücut ısını arttırır. Isı karın akslarını arttırır ve aynı zamanda rahimdeki kan akışını hızlandırmaya teşvik eder. Regl Ağrılarını Anında Yok Eden 8 Doğal Çay!

14Doğum Kontrol Hapları
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Doğum Kontrol Hapları

Bu yöntemle regl döneminizi geçiktirmek istiyorsanız doğum kontrol hapını bir önceki regl döneminde içmeye başlamanız gerekiyor. Hatta kanamanın ilk gününden itibaren içmeye başlamalısınız. Hapı ara vermeden her gün içtiğiniz sürece kanamanız olmaz. Bıraktıktan 2-3 gün sonra kanama başlar.

15C Vitamini Alımı
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C Vitamini Alımı

C vitamini büyük dozlarda tüketildiğinde rahim duvarlarını yıkmaya yardımcı progesteron üretimini arttırır. Bu şekilde adet döneminin gelişi hızlanır. Ancak doktorunuza danışmadan almayın ve mutlaka bol su için.

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