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GeriKadın Sağlığı Regl Sancısına İyi Gelen Yiyecekler ve İçecekler
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Regl Sancısına İyi Gelen Yiyecekler ve İçecekler
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Regl Sancısına İyi Gelen Yiyecekler ve İçecekler

Regl dönemlerinde yaşanan krampların ve ağrıların ne demek olduğunu sadece yaşayanlar bilir. Bu dönemi kabus haline getiren ağrılardan kurtulmak için tüketebileceğiniz bazı besinler mevcut.

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İşte regl sancısına iyi gelen yiyecek ve içecekler...

2Muz
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Muz

Regl kramplarını hafifleten besinlerin başında muz geliyor. Muz, kasların gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olan magnezyum ile fiber açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu özellikleri ile regl sancılarını hafifletir.

3Narenciyeler
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Narenciyeler

Limon ve portakal gibi narenciyeler, demir emilimine yardımcı olan C vitamini açısından zenginlerdir. Regl sancılarınızı hafifletmek için bu meyveleri rahatlıkla tüketebilirsiniz.

4Karpuz
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Karpuz

Regl sancılarını hafifletmek için vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat etmelisiniz. Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan karpuz, susuzluğa iyi gelen meyvelerden. Doğal şeker kaynağı da olan karpuz, regl döneminde yaşanan tatlı isteğine çözüm olurken ağrıları da hafifletir.

5Ton balığı ve somon
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Ton balığı ve somon

Somon, ton balığı gibi yağlı balıklar Omega-3 bakımından oldukça zengindir. Bu balıklar, Omega-3 zanginliği sayesinde şişkinliği azaltmaya yardımcı olurken regl sancılarınızı da hafifletir.

6Bitter çikolata
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Bitter çikolata

Uzmanlar, bitter çikolatanın serotonin salgılanmasına yardımcı olduğunu, bu özelliği ile de stresten uzaklaştırıp mutlu ettiğini söylüyor. En sağlıklı tatlılardan biri olan bitter çikolata, regl ağrılarınızı hafifletir aynı zamanda tatlı ihtiyacınızı da giderir.

7Papatya çayı
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Papatya çayı

Papatya çayının sakinleştirici etkisini hepimiz biliyoruz. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi ile papatya çayı, regl sancıları için de birebir. Papatya çayınızın içine küçük bir parça taze zencefil de ekleyerek ağrı kesici özelliğini arttırabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay

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