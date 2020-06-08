Regl Sancısına İyi Gelen Yiyecekler ve İçecekler

Bitter çikolata Uzmanlar, bitter çikolatanın serotonin salgılanmasına yardımcı olduğunu, bu özelliği ile de stresten uzaklaştırıp mutlu ettiğini söylüyor. En sağlıklı tatlılardan biri olan bitter çikolata, regl ağrılarınızı hafifletir aynı zamanda tatlı ihtiyacınızı da giderir.